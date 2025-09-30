Σημεία ζωής δείχνει ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα - Ανταποκρίθηκε στο οξυγόνο που του παρείχαν - Real.gr

Νέα κατολίσθηση καθυστερεί την προσπάθεια διάσωσης.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να σώσουν έναν 53χρονο ο οποίος είναι εγκλωβισμένος μέσα σε μια σπηλιά στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη.

Όλα ξεκίνησαν, όπως αναφέρει το magnesianews.gr, όταν μια παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας έψαχνε χρυσές λίρες, ακολουθώντας έναν τοπικό θρύλο.

Ο άνδρας είχε μείνει για αρκετή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του, με τις ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό να μειώνονται δραματικά.

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα, παρέχοντάς του οξυγόνο, με αποτέλεσμα να ανταποκριθεί. Ωστόσο, σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση, δυσχεραίνοντας και καθυστερώντας την προσπάθεια διάσωσης.

Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σπηλιά φαίνεται πως βρίσκονταν τουλάχιστον τρία άτομα όταν ο ένας εγκλωβίστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Τα άλλα άτομα ενημέρωσαν τις Αρχές για βοήθεια και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν, ενώ αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές. Αργότερα, εντοπίστηκε ένας από αυτούς, ηλικίας 73 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και νοσηλεύεται με δύσπνοια.