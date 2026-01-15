Σήμερα σε ελληνικά νερά η πρώτη φρεγάτα Belharra «Kίμων» - Real.gr

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του ελληνικού στόλου θα υποδεχθούν σήμερα Πέμπτη στο Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra.

Η εν πλω τελετή υποδοχής του «Κίμωνα» θα γίνει στις 11:00 στον ναύσταθμο Σαλαμίνας και σε αυτή θα δώσουν το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό, διακρίνεται η φρεγάτα «Κίμων» να πλέει στη Μεσόγειο, όπου συναντήθηκε με την φρεγάτα του ελληνικού στόλου «Αιγαίον» η οποία είναι ενταγμένη στην δύναμη «Irini» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρώτη άσκηση επικοινωνίας έγινε μεταξύ των δυο ελληνικών μονάδων, οι οποίες θα βρεθούν και στο εγγύς μέλλον εν πλω σε ασκήσεις και γυμνάσια του πολεμικού ναυτικού.

Δένδιας: Υποδεχόμαστε τον «Κίμωνα» την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό

Η φρεγάτα έχει υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Εντός του 2026 αναμένεται να παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων» ενώ άρχισε η κατασκευή και της 4ης φρεγάτας «Θεμιστοκλής». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και οι τέσσερις Belharra με ορίζοντα το 2030 και μετά θα έχουν βαλλιστικούς πυραύλους.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group