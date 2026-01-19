Σήμερα στη Μητρόπολη η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης - Στο Τατόι η ταφή - Real.gr

Το «τελευταίο αντίο» στην Πριγκίπισσα Ειρήνη που πέθανε σε ηλικία 83 ετών, θα πει σήμερα η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας.

Έως τις 10:30 το πρωί η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ξεκινήσει το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κτήμα του Τατοΐου.

Στην κηδεία, το «παρών» θα δώσουν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ΣΤ’ με τη βασίλισσα Λετίθια, οι ινφάντες Έλενα και Κριστίνα, και φυσικά το στήριγμά της, η αδελφή της, η Βασιλομήτωρ Σοφία.

Επίσης, οι εγγονές της βασίλισσας Σοφίας: Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ με την αδελφή της ινφάντα Σοφία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της πριγκίπισσας Λεονόρ και της ινφάντας Σοφίας, καθώς αυτή θα είναι η πρώτη τους επίσημη επίσκεψη στη χώρα των προγόνων τους, τιμώντας τη γυναίκα που υπήρξε κεντρικός πυλώνας στην ανατροφή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ισπανικό Τύπο, ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος δεν θα καταφέρει να ταξιδέψει στην Ελλάδα κατόπιν ιατρικής σύστασης, παρά τη στενή σχέση που διατηρούσε με την κουνιάδα του.