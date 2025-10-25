Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Real.gr

Σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο.

Η κηδεία θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι στη Μητρόπολη της Αθήνας, ενώ η σορός του θα βρίσκεται από τις 8:30 έως και τις 11:30 στο παρεκκλήσι. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας τους από τις 06:00 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις συγκεκριμένες οδούς κατά το χρονικό αυτό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.