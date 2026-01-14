Σητεία: Προσωρινή κράτηση του 16χρονου οδηγού για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 15χρονο - Real.gr

Την προσωρινή κράτηση του 16χρονου οδηγού που φέρεται ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ενεπλάκη στο δυστύχημα στην Ερημούπολη Σητείας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου αποφάσισε η Εισαγγελέας Λασιθίου.

Ο 16χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος πήρε προθεσμία να απολογηθεί Παρασκευή, ενώ θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του. Για το αδίκημα της παραμέλησης ανηλίκου παραπέμπονται και οι γονείς του οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 16χρονος που ήταν επιβάτης του οχήματος με σοβαρά τραύματα στην σπονδυλική στήλη. Πέντε παιδιά επέβαιναν στο μοιραίο αυτοκίνητο το οποίο για άγνωστους λόγους παρέκκλινε της πορείας του, έπεσε στα βράχια με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία ένας 15χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ο 16χρονος.