Sivert Hoyem: Aim For The Heart - Νέο τραγούδι

Αυτό είναι το δεύτερο single που βγάζει ο Sivert Hoyem από το καινούργιο άλμπουμ του, On an Island, που θα κυκλοφορήσει τη νέα χρονιά.

Εκεί που το προηγούμενο τραγούδι, The Rust ήταν σκοτεινό και μοναχικό, το Aim For The Heart, ξεχωρίζει για την πιο αισιόδοξη ματιά του, και ο Sivert έχει γυρίσματα που σε κάποιες στιγμές θυμίζουν τον Bryan Ferry ενώ στη μουσική αχ νοδιακρίνονται κάποιες latin και mexican πινελιές.