Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου - Τι λέει ο κυβερνήτης - Real.gr
Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου – Τι λέει ο κυβερνήτης

15:36, 07/12/2025
Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου – Τι λέει ο κυβερνήτης

Οι έντονα δυσμενείς καιρικές συνθήκες -άνεμοι Β/Α 4 με 5 μποφόρ- και η πολύ χαμηλή ορατότητα λόγω καταιγίδας-- ήταν, σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη, η αιτία της προσάραξης του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού 615 στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Το σκάφος επέστρεφε από περιπολία στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών» όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ακολούθησε αλκοολομέτρηση στα τέσσερα μέλη του πληρώματος, με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο κυβερνήτης συνελήφθη και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελέως.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το σκάφος ανελκύστηκε.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου διενεργεί προανάκριση και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΦΩΤΟ: gegonota.news

Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου - Τι λέει ο κυβερνήτης

