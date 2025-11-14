Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος - Real.gr

Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

της Άννας Κανδύλη

Ένας ακόμη κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τον 40ο εμπλεκόμενο στην συγκεκριμένη υπόθεση που αποκαλύφθηκε πριν λίγες ημερες και ο οποίος συνελήφθη με βάση ένταλμα που εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως . Ο κατηγορούμενος στον οποίο αποδίδεται σημαντικός ρόλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης απολογήθηκε χθες για επιδοτήσεις που φέρεται να έχει λάβει παρανόμως.

Υπενθυμιζεται ότι μέχρι τώρα για την υπόθεση αυτή , η οποία αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ,έχουν προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.