Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠE: Μίζα για κάθε αιγοπρόβατο! - Real.gr

Στους μεσάζοντες των παράνομων επιδοτήσεων εστιάζει η ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από καταγγελίες ότι λάμβαναν 5 ευρώ για κάθε ζώο που δήλωναν εικονικά

Του Θεοδόση Πάνου - ΠΗΓΗ: REALNEWS

Τους μεσάζοντες που έβαλαν στο «κόλπο» των παράνομων επιδοτήσεων τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ερευνά, πλέον, η Οικονομική Αστυνομία του Ελληνικού FBI. Εκτός από τον εντοπισμό των ιδιωτών στους οποίους κατέληγαν οι χρηματοδοτήσεις, οι έρευνα επικεντρώνεται πλέον σε ολόκληρη την «αλυσίδα» των αγροτικών και κτηνοτροφικών δηλώσεων, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου, τόσο στην Κρήτη, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όπως όλα δείχνουν, οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους μια υπόθεση που παραπέμπει σε εγκληματική οργάνωση, καθώς υπάρχουν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, μέρος των χρημάτων των επιδοτήσεων κατέληγαν και σε όσους βοηθούσαν στην υποβολή των ψευδών δηλώσεων.

Από τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι έμπειροι αστυνομικοί προκύπτει πως οι μεσάζοντες είχαν ακόμα και τιμοκατάλογο, καθώς για τα επιπλέον ανύπαρκτα αιγοπρόβατα που έπειθαν τον κτηνοτρόφο να δηλώσει στην αίτηση του ζητούσαν 5 ευρώ το κεφάλι!

Προκειμένου, μάλιστα, να διασφαλίσουν ότι το οργανωμένο σχέδιο τους θα παρέμενε «μυστικό», η σχετική πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων γινόταν από στόμα σε στόμα και από χωριό σε χωριό με στόχο την αύξηση των συμμετεχόντων στην κομπίνα των παράνομων επιδοτήσεων. Άλλωστε, όσο περισσότεροι ήταν αυτοί που δήλωναν αιγοπρόβατα και εκτάσεις, τόσο περισσότερα ήταν τα χρήματα που κέρδιζαν οι μεσάζοντες.

Ερευνώντας τη διαδρομή του χρήματος οι αστυνομικοί αναμένεται να εντοπίσουν αυτά τα άτομα, για τα οποία, μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εργάζονται ή να προέρχονται από γραφεία που αναλάμβαναν να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις στον πρωτογενή τομέα.

Ένα από τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι αστυνομικοί, ώστε να αποκαλύψουν τους επιτήδειους που πλούτισαν παρανόμως, είναι η άρση του τραπεζικού απορρήτου σε συγκεκριμένους αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά και σε άλλους πολίτες που ξαφνικά εμφάνισαν δραστηριότητα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Αρκετοί έχουν ήδη, εντοπιστεί και οι υποθέσεις τους βρίσκονται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα.

Άλλωστε, σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, όπως αποκάλυψε τον Αύγουστο η Οικονομική Αστυνομία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών.

Πλέον, η έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, έχει περάσει σε δεύτερο στάδιο και σύντομα αναμένεται να αποκαλυφθούν οι μεσάζοντες αλλά και συγκεκριμένα γραφεία εξυπηρέτησης αγροτών και κτηνοτρόφων που έστησαν το μεγάλο κόλπο και καρπώθηκαν παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τραπεζικά εμβάσματα

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Οικονομικού Εγκλήματος όταν λάβουν την άρση του τραπεζικού απορρήτου για συγκεκριμένες περιπτώσεις θα είναι σε θέση να διαπιστώσουν ποια ποσά, από ποιους δικαιούχους, διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε τρίτα πρόσωπα, που ουδεμία σχέση δεν είχαν με τον επαγγελματία αγρότη ή κτηνοτρόφο.

Μάλιστα, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη που, ήδη, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών και θα διερευνηθούν ενδελεχώς. Συγκεκριμένα, υπάρχει περίπτωση ηλικιωμένης, 78 ετών, στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία δήλωνε όλα τα χρόνια έναν λογικό αριθμό καλλιεργήσιμων στρεμμάτων και ξαφνικά μέσα σε δύο χρόνια τα στρέμματα της τριπλασιάστηκαν, με την ίδια να εισπράττει από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ποσά άνω των 500.000 ευρώ.

Στην Κρήτη, οι αστυνομικοί θα εξετάσουν τις περιπτώσεις δυο κτηνοτρόφων από τον ίδιο νομό, που επίσης συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των Αρχών, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το κοπάδι τους τριπλασιάστηκε μέσα σε μία χρονιά, λαμβάνοντας επιδοτήσεις συνολικού ύψους άνω του 1.000.000 ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως και οι δυο διατηρούσαν στενή φιλία με συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο εργαζόταν σε γραφείο υποδοχής αιτήσεων αγροτικών επιδοτήσεων. Το πρόσωπο αυτό παρουσιάζει δυσανάλογα μεγάλο πλουτισμό λαμβάνοντας υπόψη τον μισθό του, όπως, άλλωστε, και οι δυο κτηνοτρόφοι.

Σύμφωνα, πάντως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η έρευνα αναμένεται να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου, καθώς από την στιγμή που οι αστυνομικοί θα λάβουν την άρση τραπεζικού απορρήτου θα πρέπει να προχωρήσουν σε διασταυρώσεις, διακυμάνσεις ποσών σε λογαριασμούς και βέβαια αποστολές χρημάτων από δικαιούχους σε τρίτα πρόσωπα, με τα οποία ουδεμία συγγενική η επαγγελματική σχέση είχαν.

Από το café της Κοζάνης στον θησαυρό του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πορεία της Καλλιόπης Σεμερτζίδου από τις επιχειρήσεις στις εξαγωγές καλλυντικών μέχρι τη δέσμευση της περιουσίας

Της Δήμητρας Πανανού

Στο «στόχαστρο» της δικαιοσύνης βρίσκεται, πλέον, και το πρώην «γαλάζιο» στέλεχος στην Κοζάνη, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μετά το πρόσφατο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, της ίδιας, του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία, καθώς και δυο μελών της οικογένειάς της.

Η κομματική της ιδιότητα στη Ν.Δ. έχει ανασταλεί καθώς η 47χρονη προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο πλούσιος βίος της. Καθώς, σε φωτογραφίες που κατακλύζουν το διαδίκτυο έχει απαθανατιστεί να οδηγεί πανάκριβα πολυτελή αυτοκίνητα, Ferrari και Porsche, και να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές σε χώρες του εξωτερικού.

Η Πόπη Σεμερτζίδου, που γεννήθηκε το 1978 στη Γερμανία, κατάγεται από την Ξηρολίμνη Κοζάνης. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα ολοκλήρωσε τις σπουδές της σε ιδιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης, με ειδικότητα μάρκετινγκ, διαφήμιση και προώθηση προϊόντων.

Αρχικά, το 2000 δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της εστίασης, διατηρώντας καφετέρια-εστιατόριο στην Κοζάνη. Μάλιστα, από το 2010 έως το 2014 διετέλεσε Γενική Γραμματέας στο Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών και Καφέ – Ζαχαροπλαστείων Κοζάνης «Ο Ερμής» και υπήρξε μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων έως το 2016.

Προϊόντα ομορφιάς

Στη συνέχεια, όμως, φαίνεται ότι την κέρδισε επαγγελματικά ο πρωτογενής τομέας και μαζί με τον αδελφό της, το 2016, ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, αειθαλών κωνοφόρων δέντρων, καθώς και με τις αγροκτηνοτροφικές επιχειρήσεις του συζύγου της. Το ίδιο έτος ιδρύθηκε η εταιρία, προϊόντων ευεξίας και ομορφιάς, με την επωνυμία «Life Secrets», στην οποία ανέλαβε τη διοίκηση, την εμπορία και την ανάπτυξη νέων γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2018, στις Βρυξέλλες, στην Πόπη Σεμερτζίδου και τον αδερφό της, απονεμήθηκε το βραβείο «Καλύτεροι Νέοι Έλληνες Αγρότες» και η εταιρία τους κατέκτησε το τρίτο βραβείο στην κατηγορία «Νεοφυείς Επιχειρήσεις».

Η βράβευση της επιχείρησης φαίνεται ότι άνοιξε στην Πόπη Σεμερτζίδου τον δρόμο για τις εκλογικές λίστες της Ν.Δ. στην Κοζάνη. Όντας για χρόνια πολιτεύτρια της Ν.Δ. στην Κοζάνη, στις εκλογές του 2019 κατέβηκε υποψήφια βουλευτής με το σύνθημα «Επιλέγω τη νέα γενιά», όπου τερμάτισε στην 7η θέση του ψηφοδελτίου (δεύτερη επιλαχούσα) με 3.207 σταυρούς. Στη συνέχεια, στις εκλογές του 2023 δεν περιλήφθηκε στις λίστες των υποψηφίων βουλευτών, ήταν όμως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, χωρίς, και πάλι, να καταφέρει να εκλεγεί.

Παράλληλα με τις πολιτικές της επιδιώξεις, η Πόπη Σεμερτζίδου επέκτεινε και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Το 2024 ίδρυσε από κοινού με τον σύντροφό της εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων με την επωνυμία «Hellasrent». Οι φωτογραφίες, μάλιστα, με τα πολυτελή οχήματα φαίνεται να ελήφθησαν στο πλαίσιο προώθησης της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Το πόρισμα

Σήμερα, η ίδια και η οικογένεια της βρίσκονται στη δίνη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη, το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα έχει διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν τα κακουργήματα της απάτης και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Τα ελεγχόμενα πρόσωπα φέρονται να εισέπραξαν επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το διάστημα από το 2019 έως το 2024. Ωστόσο, η έρευνα της Αρχής ανακάλυψε, 32 οχήματα, μία Φεράρι, μία Πόρσε και συνολικά άλλα τριάντα αυτοκίνητα που ενοικίαζαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά καθώς και έντεκα ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Αποτέλεσμα ήταν να δεσμευτεί όλη η περιουσία των προσώπων αυτών για το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και τις μονοπρόσωπες ΙΚΕ που είχαν συστήσει.

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις, η Πόπη Σεμερτζίδου σε δηλώσεις της τόνισε χαρακτηριστικά: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα… Δεν μπορώ να το καταλάβω».

Την ίδια στιγμή, ο σύντροφος της, Χρήστος Μαγειρίας, ανέφερε σε δήλωση του ότι «δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο ψέμα και ένα τόσο καλοστημένο παραμύθι, ότι ο Μαγειρίας έχει μία Φεράρι του 2004 και ένα Πόρσε του 2016. Δεν τις έχει πάρει από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα λεφτά προέρχονται από την οικογένειά μου, είναι όλα αποτυπωμένα και δηλωμένα. Αν δε δικαιούμαι εγώ να πάρω επιδοτήσεις, δε δικαιούται κανένας στην Ελλάδα να πάρει».