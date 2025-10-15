Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κανονισμός για το ασυμβίβαστο διαψεύδει τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού - Real.gr

Αίσθηση προκαλεί η νέα αποκάλυψη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Ιωάννης Καϊμακάμης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, την περασμένη εβδομάδα υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει ασυμβίβαστο», παρότι ο ίδιος και η οικογένειά του – όπως είπε – είναι δικαιούχοι επιδοτήσεων από τον Οργανισμό που υπηρετεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει «πολιτική ΟΠΕΚΕΠΕ για την αποφυγή και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων». Πρόκειται για 24 σελίδες οι οποίες αναλύουν καρέ – καρέ, βήμα – βήμα, αν όλα αυτά είναι νόμιμα και όπως φάνηκε ο συγκεκριμένος κανονισμός ήταν κλειδωμένος στο συρτάρι.

Όπως δήλωσαν κορυφαίοι συνταγματολόγοι και καθηγητές Δημοσίου Δικαίου στον ANT1, αυτή η κίνηση είναι παράνομη, διαψεύδοντας τον κ. Καϊμακάμη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ξενοφώντα Κοντιάδη, καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, «δεν είναι νοητό αυτή τη στιγμή να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσωπο το οποίο είναι ταυτόχρονα και ωφελούμενος από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για μια πρόδηλη και πολύ σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων. Οι κατηγορίες των ασυμβιβάστων συμφερόντων μπορεί να αφορούν είτε άμεσο συμφέρον είτε έμμεσο συμφέρον, δηλαδή πρόσωπα του οικογενειακού επαγγελματικού περιβάλλοντος. Εν προκειμένω, βέβαια, έχουμε μια άμεση, ευθεία σύγκρουση συμφερόντων».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Λαζαράτος, καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών αναφέρει: «Ένα διοικητικό όργανο, μονομελές ή συλλογικό, κάπου συμμετέχει σε συλλογικά όργανα ένας Αντιπρόεδρος και μόνος του παίρνει αποφάσεις και συλλογικά, απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη, διαδικασία, απόφαση, να διατυπώνει γνώμη, έκφραση εφόσον είναι δυνατό με αυτά να ικανοποιεί προσωπικό συμφέρον».

Ακόμα κι αν αυτό συμβεί, λέει ο ΑΝΤ1, η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την πολιτική του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου αναφέρεται ξεκάθαρα: «Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται οικονομικώς είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι του 4ου βαθμού με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτείται από ελεγχόμενες από αυτόν δράσεις, υποχρεούται να ζητεί αμέσως την εξαίρεσή του από τον άμεσο προϊστάμενό του, όσον αφορά στον έλεγχο της σχετικής δράσης».

«Αν αυτό συμβαίνει υπάρχει λόγος αυτοεξαιρέσεως από τα πάντα, η δε συμμετοχή του δημιουργεί και διοικητικά προβλήματα και συνιστά και ποινικό αδίκημα», υπερθεματίζει ο καθηγητής Λαζαράτος.