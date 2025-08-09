Σκιάθος: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο - Real.gr

Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι διακοπές μιας 17χρονης αλλοδαπής στη Σκιάθο, καθώς, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές έπεσε θύμα βιασμού από 23χρονο άνδρα.

Η ανήλικη, σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι το βράδυ της Πέμπτης γνώρισε έναν άνδρα μέσω κοινής παρέας και διασκέδαζαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός την οδήγησε σε ιδιαίτερο χώρο όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό άμεσα και ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thenewspaper.

Ο φερόμενος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες που έχουν καταγραφεί φέτος στο νησί. Οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.