Σκιές και αλήθειες για την Ελλάδα του σήμερα - Real.gr

Μια τολμηρή καταγραφή για την άγνοια, τη μεροληψία και τις αλήθειες που αποφεύγουμε να συζητήσουμε παρουσιάζεται κατόπιν έρευνας στο νέο βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Στους συνταξιδιώτες μιας δύσκολης εποχής. Σε εκείνους που άντεξαν. Και στους νεότερους, που δεν αρκούνται στις εύκολες απαντήσεις». Με αυτή την αφιέρωση ο Σταύρος Θεοδωράκης, σε συνεργασία με τον Αρη Βουρβούλια, προσκαλεί τους αναγνώστες του νέου του βιβλίου με τίτλο «14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας» (εκδόσεις Μεταίχμιο) να διαβάσουν τα αναλυτικά στοιχεία που ερευνούν 14 καίρια ζητήματα της χώρας.

Ανάμεσα στα γυρίσματα της εκπομπής «Πρωταγωνιστές» και στα podcast που πρώτος έφερε στην Ελλάδα, με διαδρομή στον πολιτικό στίβο και στη συγγραφή βιβλίων, ο Στ. Θεοδωράκης είναι πρώτα από όλα και πάνω από όλα δημοσιογράφος. Λίγες ημέρες μετά την επίσημη παρουσίαση του νέου του βιβλίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο μιλά στη Realnews για αυτό: «Τα ερωτήματα που θέτει το βιβλίο μάς έχουν απασχολήσει όλους μας. Με κάποια από αυτά έχω ασχοληθεί στην εκπομπή “Πρωταγωνιστές”. Ποιον δεν τρομάζει το τετραπλάσιο ποσοστό καισαρικών στην χώρα μας; Ποιος δεν αναρωτιέται γιατί ενώ έχουμε περίσσευμα δικηγόρων και δικαστών, έχουμε τόσο αργή Δικαιοσύνη; Γιατί πεθαίνουν τόσοι πολλοί Ελληνες από την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών; Τα ερωτήματα λοιπόν υπήρχαν. Αυτό που χρειαζόταν ήταν μια εμπεριστατωμένη και βαθιά έρευνα. Και αυτό κάναμε».

Η έρευνα των 14 θεματικών διήρκεσε 14 μήνες σε συνεργασία με τον Α. Βουρβούλια. «Ο Αρης είναι ένας σπουδαίος νέος επιστήμονας. Εχει ζήσει χρόνια στην Κοπεγχάγη και έχει τον τρόπο να ανακαλύπτει στοιχεία και έρευνες από έγκυρες πηγές. Ετσι καταφέραμε να στοιχειοθετήσουμε όλα αυτά που γράφουμε στο βιβλίο», επισημαίνει ο Στ. Θεοδωράκης.

Οι δεκατέσσερις θεματικές ενότητες παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά και το σίγουρο είναι πως θα αφυπνίσουν το αναγνωστικό κοινό. Από τα αντιβιοτικά και τα απορρίμματα, τις γυναικοκτονίες και το δημογραφικό, τη Δικαιοσύνη και τις επιδοτήσεις, την καινοτομία και τις καισαρικές, την παχυσαρχία και το PISA, το στεγαστικό και τα τροχαία, τη φοροδιαφυγή και την ψηφιοποίηση οι αναγνώστες θα βρουν κατατοπιστικά στοιχεία σε ερευνητικό επίπεδο που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν το πεδίο σκέψης τους. «Ναι, το βιβλίο έχει 14 απαντήσεις σε 14 ερωτήματα. Είναι ίσως από τα πιο σημαντικά θέματα που όλοι συζητάμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα που μας ενδιέφεραν -η διαφθορά είναι ένα από αυτά- αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν έγκυρα στοιχεία. Και επειδή εμείς σε αυτό το βιβλίο δεν λέμε απλώς τη γνώμη μας, ούτε πολιτικολογούμε, μείναμε στις θεματικές που είχαμε στοιχειοθετημένες απαντήσεις», λέει ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις ημέρες μας δεν είναι η μεροληψία. Αυτή κάποτε αποκαλύπτεται», σημειώνει ο Στ. Θεοδωράκης στο νέο του βιβλίο και αναφέρεται στην «ευφορία της άγνοιας». Πώς, όμως, μπορεί να περιοριστεί ο ιός της άγνοιας; Ο Στ. Θεοδωράκης λέει: «Η άγνοια δεν είναι σημερινό σύμπτωμα. Σε όλες τις περιόδους ένα τμήμα της κοινωνίας αγνοεί σημαντικά πράγματα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται λανθασμένες αποφάσεις, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε συλλογικό. Η νέα μορφή άγνοιας, όμως, είναι σχεδόν ισοπεδωτική. Επειδή όλοι έχουμε πρόσβαση πια σε ένα κινητό και στις πληροφορίες των social media, σε πολλούς από εμάς δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε όλα. Αρα το μεγάλο πρόβλημα σήμερα δεν είναι η άγνοια, αλλά το ότι δεν γνωρίζουμε ότι πάσχουμε από άγνοια. Να σας το πω και παραδειγματικά. Ο παππούς μου στην Κρήτη, ένας αγράμματος βοσκός, είχε πλήρη γνώση της άγνοιάς του. Σήμερα, στα καφενεία θα βρεις ανθρώπους που επειδή παρακολουθούν τηλεόραση και έχουν πρόσβαση, έστω και στοιχειωδώς, σε social media, πιστεύουν ότι γνωρίζουν τα πάντα».

Ευχάριστη έκπληξη για τον αναγνώστη αποτελεί η ύπαρξη ενός ιδιαίτερου αντιλεξικού στο τέλος του βιβλίου. «Μπήκα στον πειρασμό στον επίλογο του βιβλίου να θυμίσω στους αναγνώστες λέξεις και φράσεις που είναι συνδεδεμένες με τις παραδοξολογίες που κυριαρχούν στον τόπο μας. Υπό ποιες συνθήκες ειπώθηκε το “μαζί τα φάγαμε”; Ποιος πρωθυπουργός υπερηφανευόταν ότι θα ψηφίσει “όχι” και όταν ήρθε η στιγμή ψήφιζε “ναι σε όλα” – και δεν αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Από πού προέρχεται και τι πραγματικά σημαίνει η λέξη “λαμόγιο’’; Γιατί χρησιμοποιούμε τη λέξη ‘’μαυρογιαλούρος’’; Ποιοι πολιτικοί μας πέθαναν πραγματικά στην “ψάθα”; Είναι ένα “αντιλεξικό” ακριβές και διαφωτιστικό, κυρίως για όλους αυτούς που μας κυβέρνησαν», τονίζει ο συγγραφέας και πάντα δημοσιογράφος Στ. Θεοδωράκης.