Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα για νέες κινητοποιήσεις - Real.gr

Για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους ετοιμάζονται οι αγρότες, οι οποίοι μετά τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί, ενώ οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να παρθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Λευκώνα Σερρών.

Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση του κλίματος φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι αρκετοί αγρότες διαπίστωσαν σήμερα, Τετάρτη (17/12) παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους λόγω ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αναμένεται έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για παραγωγούς και κτηνοτρόφους – 80 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, 80 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς και παραγωγούς – , ενώ έχει αποφασιστεί και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ. Ωστόσο οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και τονίζουν ότι απαιτούνται σοβαρές δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, τις αποζημιώσεις και την πρόσβαση σε αγροτικό πετρέλαιο, ώστε να υπάρξει πραγματική λύση για τον κλάδο.

Άνοιξαν τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα

Το βράδυ οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό του Μεθοριακού Σταθμού για τις νταλίκες οι οποίες διέρχονται αυτήν την ώρα από τα σύνορα.

Νωρίτερα, μετά την απόφαση για το επ’ αόριστον κλείσιμο του Τελωνείου, σχηματίστηκαν «ουρές» φορτηγών που έφταναν και τα 25 χιλιόμετρα. Οδηγοί από φορτηγά, που βρίσκονται ακινητοποιημένα από τις 11:30 το πρωί στο δρόμο προς τον Προμαχώνα σχημάτισαν δεύτερη σειρά με αποτέλεσμα να μπλοκάρει και για τα ΙΧ αυτοκίνητα το ρεύμα προς τον Μεθοριακό σταθμό προς Βουλγαρία.

Κλείνουν επ’ αόριστον και τα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη διακόπτοντας την κυκλοφορία για τέσσερις περίπου ώρες. Παράλληλα από σήμερα το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείσει επ’ αόριστον.

Για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους κάνουν λόγο οι αγρότες της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν έχουν πάρει σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους. Καλούν την κυβέρνηση να βγει και να δεσμευτεί ότι έχει κάποια ποσά για να τα δώσει στην απώλεια χαμένου εισοδήματα αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε σε διάλογο.

Τελεσίγραφο 48 ωρών από τους αγρότες Γιαννιτσών, Κιλκίς και Παιονίας να διορθωθεί το λάθος με τις πληρωμές

Από τις 18:00 της Τετάρτης και για 4 ώρες κλειστός παρέμεινε ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς την Ελλάδα με τις νταλίκες, με τα φορτηγά να κάνουν τις ουρές θέλοντας να περάσουν στη χώρα μας, αλλά και τα Ι.Χ.

Ο τετράωρος αποκλεισμός, σύμφωνα με τους αγρότες, θα συνεχιστεί από εδώ και στο εξής καθημερινά.

Οι αγρότες των Γιαννιτσών, του Κιλκίς και της Παιονίας που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση θα πάνε στην αυριανή σύσκεψη με ένα τελεσίγραφο 48 ώρες για να διορθωθεί το λάθος των χρημάτων που έχασαν από τον ΕΛΓΑ.

Αναβρασμός και στο μπλόκο της Νίκαιας

Αναβρασμός και προοπτική κλιμάκωσης και στο μπλόκο της Νίκαιας. Τα μέλη του Συντονιστικού της Νίκαιας συνεδρίασαν για περισσότερες από δύο ώρες στον συνεταιρισμό στην Πλατεία Κάμπου, προκειμένου να θέσουν προς έγκριση την όποια απόφαση λάβουν στη συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας.

Οι αγρότες από τη Νίκαια Λάρισας θα προσέλθουν στη σύσκεψη με πρόταση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Υποστηρίζουν πως υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει πεδίο συζήτησης με την κυβέρνηση, καθώς δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις σε κανένα από τα αιτήματα που απέστειλαν την προηγούμενη Κυριακή, συνεπώς η πρότασή τους θα είναι να παραμείνουν στα μπλόκα και να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το τεχνικό λάθος, όπως χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση, βάση του οποίου ο ΕΛΓΑ τράβηξε από τους λογαριασμούς των αγροτών ποσά πριν καν μπει η βασική ενίσχυση, η οποία μπήκε σήμερα του απόγευμα, γύρω στις 5, για τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών στην Λάρισα.

Οι αγρότες θεωρούν ότι δεν πρόκειται για τεχνικό λάθος, υπό την έννοια ότι πέρασε από διάφορα κανάλια αυτή η απόφαση.

Το κλίμα είναι εκρηκτικό και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγροτικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στο μπλόκο αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Και οι αγρότες της Μεσσηνίας δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Εξαγριώθηκαν δε περισσότερο βλέποντας λεφτά να λείπουν από τους λογαριασμούς τους για να πληρωθεί ο ΕΛΓΑ. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εδώ στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας για όσο χρειαστεί.

Αγρότες με αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν και τον δρόμο Τριπόλεως-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στους δρόμους παραμένουν και αγρότες της Ηλείας

Στους δρόμους παραμένουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Ηλείας προκειμένου να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους. Ταυτόχρονα, είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με την κεντρική των μπλόκων, αναμένοντας τις αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ ολοκληρώθηκε η συνέλευσή τους, κατά την οποία αποφασίστηκε να διεξάγεται η κυκλοφορία κανονικά στον αυτοκινητόδρομο, ωστόσο παραμένουν στο σημείο, έτσι ώστε να αποφασίσουν τις επόμενες μορφές δράσης και έχουν προγραμματίσει για το πρωί της Παρασκευής κινητοποίηση στην Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, στην 111, σε μια περιοχή όπου υπάρχει κτηνοτροφία, ως μια συμβολική κινητοποίηση για τη ζημιά που έχει γίνει από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό.