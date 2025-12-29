Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Μπλόκα σε κομβικά σημεία της χώρας - Κλείνουν και παρακαμπτήριες οδούς - Real.gr

Σε νέες εκτεταμένες κινητοποιήσεις, προχωρούν οι αγρότες, κλείνοντας τις εθνικές οδούς, τις παρακαμπτηρίους και τα τελωνεία.

Στις τέσσερις (16:00) το απόγευμα θα κόψουν την χώρα στα δύο, ενώ κλειστοί είναι οι εθνικοί δρόμοι σε αρκετά σημεία, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα για τριακοστή μέρα στα μπλόκα.

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, προχώρησαν ήδη στο κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου.

Τις τελευταίες ημέρες η κυκλοφορία διεξάγονταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η λωρίδα αυτή έκλεισε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.

Αύριο οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας θα κάνουν κινητοποίηση στο κέντρο του Αγρινίου, με σκοπό να αποκλείσουν το κτίριο της εφορίας και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες στα Μάλγαρα δεν θα «μπλοκάρουν» την κίνηση στην ΠΑΘΕ έως και την Πρωτοχρονιά

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Κατά τα λοιπά, παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, η διέλευση είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα, η διέλευσή τους πιθανώς θα «μπλοκαριστεί» για μία ώρα το βράδυ.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.

Αλεξανδρούπολη: Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο

Η ενίσχυση του μπλόκου στο Τελωνείο των Κήπων από σήμερα το απόγευμα, οι αιφνίδιοι αποκλεισμοί -διαρκείας δύο και τριών ωρών- της εισόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών στη χώρα από την Τουρκία, καθώς και ο καθολικός αποκλεισμός, ακόμη και για τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, στα οποία μέχρι σήμερα επιτρέπεται η είσοδος, συνθέτουν τους βασικούς άξονες της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων στον νότιο Έβρο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Καναβίδη, σήμερα το απόγευμα θα ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων, με τα τρακτέρ που θα συγκεντρωθούν στις Φέρες και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν συντονισμένα προς το Τελωνείο. Επίσης, στη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις επόμενες θα πραγματοποιούνται αιφνίδιοι αποκλεισμοί -των εν αναμονή στο Τελωνείο της Τουρκίας για είσοδο στη χώρα- φορτηγών οχημάτων, ενώ στις επόμενες ώρες αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Καναβίδη, και ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αποκλεισμό από τις 2 Ιανουαρίου και της εισόδου των φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

«Κάνουμε αιφνίδιους αποκλεισμούς μόνο για τα μεγάλα φορτηγά οχήματα. Εννοείται ότι τα ευπαθή περνάνε κανονικά. Σήμερα θα βγει κι επίσημη ανακοίνωση από τον Σύλλογο ότι από τις 2 Ιανουαρίου δεν θα περνάνε ούτε τα ευπαθή ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως οι εταιρείες και να μην στείλουν τα φορτηγά για φόρτωση προϊόντων που είναι ευπαθή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, σημειώνοντας πως όλα τα άλλα οχήματα διέρχονται κανονικά από το τελωνείο.

Στο βόρειο τμήμα του Νομού, τα μέλη των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου, με διακοπή στο σημείο τής κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές», καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου, το πρωί της Τρίτης, στο Διδυμότειχο.

Νίκαια Λάρισας: Το κλείσιμο της παρακαμπτήριας οδού θα διαρκέσει από τις 16:00 έως τις 19:00

Από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες παραμένουν ενωμένοι και συντονισμένοι με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν 60 μπλόκα ακολουθούν κοινή γραμμή και αποφάσισαν σήμερα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κλείνοντας την παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου. Περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πομπή προς το κέντρο της Λάρισας, όπου θα γίνουν γνωστά τα αιτήματα των αγροτών και θα καλέσουν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους.

Οι αγρότες επιμένουν ότι δεν είναι η ώρα για διάλογο, εκτός εάν η κυβέρνηση απαντήσει συγκεκριμένα στα αιτήματά τους.

Το κλείσιμο της παρακαμπτήριας οδού θα διαρκέσει από τις 16:00 έως τις 19:00, ενώ για την Πρωτοχρονιά έχουν την πρόθεση να μην προβούν σε τέτοια δράση, αλλά να αφήσουν ανοιχτές τις εναλλακτικές διαδρομές και μάλιστα θα δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα, η οποία βρίσκεται στον κόμβο της Νίκαιας.

Κάστρο Βοιωτίας: Οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο

Στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα για περίπου 5 χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό σε μία λωρίδα.

Χθες, το μποτιλιάρισμα είχε φτάσει μέχρι την Αταλάντη, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες, γι’ αυτό και σήμερα ορισμένα μπλόκα, διατηρούν ανοιχτή την κυκλοφορία σε μία λωρίδα, ώστε να διευκολυνθούν οι οδηγοί.

Ανοιχτό είναι και το μπλόκο της Θήβας και στα δύο ρεύματα για τον ίδιο λόγο.

Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο οδόστρωμα, ενώ οι αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες λαμβάνονται καθημερινά από τη συνέλευση του μπλόκου.