Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Εκατοντάδες φορτηγά ακινητοποιημένα στον Προμαχώνα, κλείνουν και τα Μάλγαρα - Real.gr

Για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους ετοιμάζονται οι αγρότες, οι οποίοι μετά τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί, ενώ οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να παρθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στον Λευκώνα Σερρών.

Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση του κλίματος φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι αρκετοί αγρότες διαπίστωσαν σήμερα παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους λόγω ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αναμένεται έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για παραγωγούς και κτηνοτρόφους – 80 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, 80 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς και παραγωγούς – , ενώ έχει αποφασιστεί και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ. Ωστόσο οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και τονίζουν ότι απαιτούνται σοβαρές δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, τις αποζημιώσεις και την πρόσβαση σε αγροτικό πετρέλαιο, ώστε να υπάρξει πραγματική λύση για τον κλάδο.

Ουρές χιλιόμετρων στον Προμαχώνα

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον τη διέλευση των φορτηγών, ενώ άνοιξαν τα διόδια για τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία.

Το ρεύμα προς τον Προμαχώνα είναι μπλοκαρισμένο καθώς εκατοντάδες νταλίκες έχουν σχηματίσει ουρά που ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα, καθώς είναι ακινητοποιημένες από τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης (17/12) τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, όταν και πάρθηκε απόφαση από τους αγρότες να αποκλείσουν τον μεθοριακό σταθμό.

Οι οδηγοί των φορτηγών πιθανότατα περίμεναν ότι έχει ανοίξει ο μεθοριακός σταθμός, καθώς γνώριζαν ότι περίπου στις έξι με επτά το απόγευμα άνοιγε και έτσι πήγαν και σχημάτισαν δεύτερη και τρίτη σειρά με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο δρόμος και για τα ΙΧ και για τα λεωφορεία.

Σε εξέλιξη είναι συνεδρίαση των αγροτών με την αστυνομία να προσπαθεί να τους πείσει ότι πρέπει να ανοίξει ο Προμαχώνας.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συντονίζεται και δεν μπορεί να κάνει κάτι για τα αιτήματά τους.

Κλείνουν επ’ αόριστον και τα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, λίγο μετά τις 12, οι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη διακόπτοντας την κυκλοφορία για τέσσερις περίπου ώρες. Παράλληλα από την Πέμπτη το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείσει επ’ αόριστον.

Για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους κάνουν λόγο οι αγρότες της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν έχουν πάρει σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους. Καλούν την κυβέρνηση να βγει και να δεσμευτεί ότι έχει κάποια ποσά για να τα δώσει στην απώλεια χαμένου εισοδήματα αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε σε διάλογο.

Τελεσίγραφο 48 ωρών από τους αγρότες Γιαννιτσών, Κιλκίς και Παιονίας να διορθωθεί το λάθος με τις πληρωμές

Από τις 18:00 και για 4 ώρες κλειστός θα είναι ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς την Ελλάδα με τις νταλίκες, με τα φορτηγά ήδη να αρχίζουν να κάνουν τις πρώτες ουρές θέλοντας να περάσουν στη χώρα μας, αλλά και τα Ι.Χ.

Αυτός ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τους αγρότες, θα κρατήσει από εδώ και στο εξής καθημερινά τετράωρος αποκλεισμός.

Οι αγρότες των Γιαννιτσών, του Κιλκίς και της Παιονίας που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση θα πάνε στην αυριανή σύσκεψη με ένα τελεσίγραφο 48 ώρες για να διορθωθεί το λάθος των χρημάτων που έχασαν από τον ΕΛΓΑ.

Υπαρχουν αγρότες εδώ που έχασαν απο 1.000 μέχρι 6.000 ευρώ μέσα σε ένα 12ωρο. Μπήκαν οι ενισχύσεις του ΕΛΓΑ και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν τα χρήματά τους, όπως μας έλεγαν και μας έδειχναν στα κινητά τους, στους λογαριασμούς.

Αναβρασμός και στο μπλόκο της Νίκαιας

Αναβρασμός και προοπτική κλιμάκωσης και στο μπλόκο της Νίκαιας. Τα μέλη του Συντονιστικού της Νίκαιας συνεδρίασαν για περισσότερες από δύο ώρες στον συνεταιρισμό στην Πλατεία Κάμπου, προκειμένου να θέσουν προς έγκριση την όποια απόφαση λάβουν στη συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας.

Το Συντονιστικό αναφέρει ότι υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου με την κυβέρνηση, η οποία όπως επισημαίνει γνωρίζει τα προβλήματα και την καλεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Το Συντονιστικό θα θέσει την απόφαση στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα.

Με αυτή την πρόταση οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα πάνε στη συνάντηση των Σερρών και παράλληλα θα αποφασίσουν δράσεις, οι οποίες θα πιέσουν την κυβέρνηση.

Οι αγρότες είναι δυσαρεστημένοι από τις πληρωμές που καθυστέρησαν και που όπως λένε είναι κουτσουρεμένες, αφού προηγουμένως ο ΕΛΓΑ είχε τραβήξει από τους λογαριασμούς τους χρήματα, κάτι που τους έκανε να είναι ακόμα περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στη στάση της κυβέρνησης και στον όποιο διάλογο.

Το κλίμα είναι εκρηκτικό και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγροτικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στο μπλόκο αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Και οι αγρότες της Μεσσηνίας δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Εξαγριώθηκαν δε περισσότερο βλέποντας λεφτά να λείπουν από τους λογαριασμούς τους για να πληρωθεί ο ΕΛΓΑ. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εδώ στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας για όσο χρειαστεί.

Αγρότες με αγροτικά μηχανήματα έχουν αποκλείσει και τον δρόμο Τριπόλεως-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.