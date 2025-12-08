Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Στον χορό των κινητοποιήσεων ολόκληρη η χώρα – Πού έχει μπλόκα - Real.gr

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες. Από το μπλόκο της Νίκαιας προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς παράπλευρων δρόμων, ενώ την Τετάρτη θα συμμετάσχουν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Συμβολικός αποκλεισμός από τους αγρότες του μπλόκου Ε65 και στο γραφείο του Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα. Στον… χορό των κινητοποιήσεων Αχαΐα και Μεσσηνία.

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον, ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Μικροθήβες – Μαγνησία: Συντονισμένα μπλόκα ενόψει αποκλεισμού λιμανιού

Παραμένουν οι αγρότες της Μαγνησίας, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο πανελλαδικό δίκτυο μπλόκων.

Στις Μικροθήβες παραμένει σταθερό το μπλόκο και το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Τετάρτη, όταν προγραμματίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού. Η απόφαση αυτή ελήφθη με συμμετοχή αγροτών από όλη τη Θεσσαλία, με ιδιαίτερο βάρος να φέρουν οι αγρότες της Μαγνησίας, λόγω της ευκολίας πρόσβασης στο λιμάνι τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα. Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση έχουν και οι αλιείς, που συντονίζονται με τους αγρότες για τη δράση αυτή.

Η ενιαία στάση των αγροτών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποχωρήσουν από τους δρόμους και τις εθνικές οδούς, εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν.

Τα κύρια ζητούμενα των αγροτών της Μαγνησίας, όπως και των υπόλοιπων μπλόκων, είναι οι αποζημιώσεις, η μείωση του κόστους παραγωγής και το φθηνότερο πετρέλαιο, ενώ παραμένουν στο επίκεντρο και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι επιδοτήσεις.

Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα στον Κόμβο Γλαύκου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, κόβοντας μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Περισσότερα από 100 τρακτέρ από το μπλόκο Ερυμάνθου και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων επιχείρησαν να μπουν στο κέντρο της Πάτρας, ωστόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη δεν επέτρεψε της είσοδό τους στην πόλη. Στην συνέχεια οι αγρότες προς τον κόμβο Γλαύκου, στήνοντας νέο μπλόκο με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας.

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στον κόμβο στο Αγγελόκαστρο διαμηνύοντας, ότι δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω».

Αποχώρησαν από την Ε.Ο. Καλαμάτας – Μεσσήνης οι αγρότες – Συνεδριάζουν την Τετάρτη για να κλιμακώσουν τον αγώνα τους

Ολοκληρώθηκε το κλείσιμο της Εθνικής οδού Καλαμάτας – Μεσσήνης ύστερα από την δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν οι αγρότες του νομού, αρχικά στην Καλαμάτα. Αποφάσισαν να συναντηθούν την Τεταρτη το βράδυ, όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι της Μεσσηνίας και φορείς για να αποφασίσουν την τελική ημερομηνία όπου θα προχωρήσουν σε κλείσιμο της εθνικής πλέον με σκοπό να παραμείνουν εκεί για μέρες.

Έβρος: Έληξε ο αποκλεισμός της Εγνατίας από οδηγούς φορτηγών στο τελωνείο Κήπων – Παραμένει το μπλόκο των αγροτών

Έληξε πριν από λίγη ώρα ο αποκλεισμός του οδικού τμήματος της Εγνατίας οδού, Αρδάνιο – Τελωνείο Κήπων του ρεύματος προς Τουρκία, που είχαν πραγματοποιήσει αλλοδαποί οδηγοί φορτηγών περίπου στη μία το μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα λόγω του μπλόκου των αγροτών στο Τελωνείο των Κήπων, που συνεχίζεται σήμερα για 7η ημέρα.

Περίπου 50 οδηγοί αντίστοιχου αριθμού φορτηγών, έκλεισαν με τα οχήματά τους το ρεύμα για τα ΙΧ αυτοκίνητα και λεωφορεία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και αγρότες και έπειτα από συνεννόηση το συμβάν έληξε χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα.

Σημειώνεται πως ήδη δρομολογήθηκε να πραγματοποιήσουν έξοδο ακόμη 10 φορτηγά, στο πλαίσιο της σταδιακής αποσυμφόρησης του οδικού δικτύου, τόσο στο τμήμα της Εγνατίας οδού όσο και στην παλαιά εθνική οδό, ώστε να είναι ομαλή η διέλευση όλων των άλλων οχημάτων.

Αγρότες Δυτ. Μακεδονίας: Παραμένουν στο μπλόκο με 700 τρακτέρ – Κάλεσμα για γενική απεργία

Συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, με περισσότερα από 700 τρακτέρ να παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας πάνω στην Εγνατία Οδό, όπου βρίσκονται από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.

Στη σημερινή συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών αποφασίστηκε ο αποκλεισμός των γραφείων του ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Αντιπροσωπεία αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων έφτασε χωρίς εντάσεις στα γραφεία του οργανισμού, όπου συναντήθηκε με υπηρεσιακά στελέχη και κατέθεσε τα αιτήματά της.

Παράλληλα, οι αγρότες απηύθυναν κάλεσμα σε φορείς, συλλόγους, πολίτες και επαγγελματίες όλης της Δυτικής Μακεδονίας για κοινή σύσκεψη στο χώρο του μπλόκου, αύριο στις 20:00, με σκοπό να συζητηθεί η προκήρυξη γενικής απεργίας και να καθοριστεί η ημερομηνία της. Από σήμερα, αποφασίστηκε επίσης να μοιράζονται δωρεάν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Η κυκλοφορία στο τμήμα της Εγνατίας, από τον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας έως τον κόμβο Καλαμιάς, διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά εθνική οδό Κοζάνης–Καστοριάς, με καθυστέρηση 6 έως 10 λεπτών.

Στο μπλόκο αναμένονται νέες αντιπροσωπείες από άλλα σημεία της χώρας, ενώ σήμερα το πρωί το επισκέφθηκε ο Δημήτρης Νατσιός, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον αγροτικό αγώνα.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας προχωρά σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο δρόμου από τις 16:00 έως τις 17:00.

Συγκέντρωση έξω από το γραφείο του Τσιάρα, στην Καρδίτσα – Ένταση με την Αστυνομία

Ένταση σημειώθηκε στην Καρδίτσα, έξω από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού, όπου αγρότες που έφτασαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ διαμαρτύρονται, όταν είδαν ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο προς το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Όπως αναφέρουν, «αυτές είναι οι ανοικτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση», ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες είχαν αποφασίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του μπλόκου στον Ε65, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον δρόμο κλειστό και από τις δύο πλευρές, γεγονός που τους εξόργισε.

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός στον σταθμό του Προμαχώνα μέχρι το βράδυ

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις 12:00 έως τις 20:00.

Όπως είχαν αποφασίσει χθες οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα από σήμερα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με μεγαλύτερη διάρκεια αποκλεισμού του συνοριακού σταθμού.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς δρόμων στην Ήπειρο – Κλειστή η Ιόνια Οδός

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων. Από το μεσημέρι της Κυριακής η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή επ’ αόριστον στον κόμβο της Άρτας, όπου αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μετά τη συγκέντρωση που προηγήθηκε στο ιστορικό γεφύρι της πόλης.

Στην Πρέβεζα παραμένει σταθερό το μπλόκο στον Λούρο, ενώ στα Ιωάννινα οι παραγωγοί που απέκλεισαν το αεροδρόμιο επέστρεψαν στο Καλπάκι, όπου από τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί της Εθνικής προς Κακαβιά και Κόνιτσα.

Στην Ηγουμενίτσα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση την Πέμπτη στις 11 το πρωί, με πορεία τρακτέρ προς το λιμάνι, όπου παραδοσιακά σχηματίζεται το μπλόκο του νομού.

Επανέρχεται σήμερα το μπλόκο στο Καλπάκι

Χθες το απόγευμα, μετά τον συμβολικό αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, τα τρακτέρ αποχώρησαν από τον κόμβο Καλπακίου και το σημείο παρέμεινε ανοιχτό. Στις 6 το απόγευμα σήμερα, όμως, οι αγρότες θα επιστρέψουν στο μπλόκο, το οποίο βρίσκεται στον βασικό άξονα προς την Αλβανία και το τελωνείο της Κακαβιάς.

Στη σημερινή συνέλευση θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, ωστόσο τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι αγρότες σε όλα τα μπλόκα της Ηπείρου σκληραίνουν τη στάση τους, ζητώντας άμεσα και ουσιαστικά μέτρα από την κυβέρνηση.

Παρακάμψεις και μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Η κίνηση προς Ιωάννινα, για όσους φτάνουν από Αμφιλοχία, διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας διαδρομής από την Άρτα, με επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο στη Φιλιππιάδα. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα: όσοι κατευθύνονται από Ιωάννινα προς Άρτα εξέρχονται στη Φιλιππιάδα και συνεχίζουν μέσω της πόλης πριν επανέλθουν στην Ιονία Οδό.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προσανατολίζονται σήμερα σε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, με απόφαση που θα ληφθεί το απόγευμα: εξετάζουν να κλείσουν και τους παράδρομους, κάτι που θα αναγκάσει τους οδηγούς να διανύσουν ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Αποκλεισμένη παρμένει η είσοδος του λιμανιού της Μυτιλήνης εμποδίζοντας τη φόρτωση του πλοίου που σύμφωνα με το δρομολόγια, αναχωρεί στις 6 το απόγευμα