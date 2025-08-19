Σκοτεινό κύκλωμα πίσω από τον 15χρονο - Real.gr

Τις διασυνδέσεις του ανηλίκου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν αρχεία παιδικής πορνογραφίας, ερευνούν οι Αρχές.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αποκάλυψη που προκαλεί σοκ έκανε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα συνέλαβε με την αυτόφωρη διαδικασία έναν 15χρονο μαθητή ο οποίος διακινούσε στο διαδίκτυο ανατριχιαστικό υλικό παιδικής πορνογραφίας, βίντεο και φωτογραφίες, ενώ παράλληλα ζητούσε να κάνει και ανταλλαγές με άλλους χρήστες του διαδικτύου.

Είναι από τις σπάνιες φορές στα ελληνικά χρονικά που ένα ανήλικο παιδί συλλαμβάνεται από τις αστυνομικές Αρχές κατηγορούμενο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και, μάλιστα, σε βαθμό κακουργήματος λόγω της σκληρότητας του υλικού που βρέθηκε αποθηκευμένο στον υπολογιστή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ίσως η εξέλιξη της υπόθεσης να είναι ακόμα πιο σοκαριστική, καθώς ο μεγάλος όγκος του υλικού που είχε στην κατοχή του ο 15χρονος θα ερευνηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε αποθηκευμένο στον υπολογιστή του, κυρίως δε για το αν πρόκειται για πρωτόλειο υλικό που δημιουργήθηκε με ιδία μέσα. Αυτό που διερευνάται πλέον είναι η σύνδεση του ανηλίκου με σκοτεινά κυκλώματα, που διακινούν υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, τότε οι κατηγορίες δεν αποκλείεται να αναβαθμιστούν και να γίνουν πιο επιβαρυντικές για τον 15χρονο, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως ορισμένα βίντεο και φωτογραφίες ίσως τα έχει τραβήξει ο ίδιος ή ενδεχομένως άλλα άτομα. Η έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση που είχαν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί για άτομο το οποίο «μπαίνει» σε ύποπτες ιστοσελίδες και ενδιαφέρεται για ανταλλαγή υλικού παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα μέσω ανταλλαγής, κάτι δηλαδή που προϋποθέτει πως είχε και ο ίδιος ανάλογο υλικό.

Αμέσως οι αστυνομικοί, μέσω ηλεκτρονικών ερευνών, διαπίστωσαν την εγκυρότητα της πληροφορίας και ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, ώστε να προβούν σε ενδελεχείς έρευνες, όπως και έγινε άλλωστε έπειτα από την απόφαση του δικαστικού λειτουργού. Επειτα από έρευνες και εντοπισμό ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων του ύποπτου χρήστη, οι αστυνομικοί εντόπισαν το σημείο που ήταν εγκατεστημένος ο επίμαχος ηλεκτρικός υπολογιστής, μέσω του οποίου «έφευγαν» τα μηνύματα αλλά και το υλικό που διέθετε προς ανταλλαγή ο φερόμενος δράστης.

Πολύ σύντομα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την οικία του υπόπτου, σε περιοχή του νομού Πέλλας. Παρουσία εισαγγελέα πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα και προφανώς διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι κάτοχος του επίμαχου υπολογιστή ήταν ένας 15χρονος μαθητής. Ακόμα μεγαλύτερο το σοκ αλλά και οδυνηρή ήταν η έκπληξη και για τους γονείς του παιδιού, ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι αστυνομικοί έβγαλαν τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του 15χρονου και οι γονείς του είδαν το ανατριχιαστικό υλικό που είχε αποθηκευμένο το ίδιο τους το παιδί.

Ο 15χρονος δεν έδωσε καμία εξήγηση για το υλικό. Στις επίμονες ερωτήσεις των ανδρών της Αστυνομίας το μόνο που είπε είναι πως το κατέβαζε σταδιακά από το διαδίκτυο, περιηγούμενος σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες με ανάλογο υλικό. Οι άνδρες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανακάλυψαν αποθηκευμένα στον υπολογιστή του 15χρονου μαθητή 1.000 φωτογραφίες και βίντεο στο οποίο απεικονίζονται παιδιά κάτω των 15 χρόνων σε άσεμνες πόζες αλλά και δραστηριότητα με άλλους ανήλικους, σε ένα υλικό συνολικού όγκου 2 GB. Σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού, ενώ σε βάρος των γονιών του θα ασκηθεί δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.