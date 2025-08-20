Quantcast
Σκύλοι θεραπείας στο πλευρό των ογκολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Μεταξά - Real.gr
real player

Σκύλοι θεραπείας στο πλευρό των ογκολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Μεταξά

18:30, 20/08/2025
Σκύλοι θεραπείας στο πλευρό των ογκολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Μεταξά

Ξεκίνησε στο νοσοκομείο «Μεταξά» η δράση «Παρέα με Ουρά», όπου σκύλοι θεραπείας βρίσκονται δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς, χαρίζοντας ανακούφιση, δύναμη και χαμόγελο στη διάρκεια της θεραπείας τους.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση του στο Χ κάνει λόγο για μια συγκινητική και σπουδαία δράση: «Στο ΕΣΥ αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι μπορούμε να καινοτομούμε. Στο Νοσοκομείο ”Μεταξά” ξεκίνησε μια συγκινητική και σπουδαία δράση: ”Παρέα με Ουρά”. Σκύλοι θεραπείας βρίσκονται δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς, χαρίζοντας ανακούφιση, δύναμη και χαμόγελο στη διάρκεια της θεραπείας τους» αναφέρει και συνεχίζει: «Ως υπουργός Υγείας, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία για τους ογκολογικούς ασθενείς και θέλω να στηρίξω προσωπικά τέτοιες καινοτόμες πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους».

Όπως αποκαλύπτει ο υπουργός Υγείας στην ανάρτηση του, τα επόμενα βήματα στο πρόγραμμα έχουν ως εξής :

• Από το φθινόπωρο, συστηματικές εβδομαδιαίες επισκέψεις σκύλων θεραπείας στο Νοσοκομείο Μεταξά, με τη συνεργασία της διοίκησης, του Dog Therapy και του Win Cancer.

• Σταδιακή επέκταση του προγράμματος και σε άλλα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

Και κάτι ακόμη πιο καινοτόμο, συμπληρώνει ο Α.Γεωργιάδης, «εξετάζουμε τη δυνατότητα οι ίδιοι οι ασθενείς να μπορούν να φέρνουν, υπό αυστηρούς κανόνες και πρωτόκολλα, τα δικά τους σκυλιά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Μεταξά»

«Το ΕΣΥ εξελίσσεται και αλλάζει προς το καλύτερο μέρα με τη μέρα. Και η δική μας δέσμευση είναι πάντα μία: να βάζουμε τον ασθενή στο κέντρο», καταλήγει η ανάρτηση του υπουργού Υγείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Συνεχίζονται οι ανθρώπινες τραγωδίες στους δρόμους της Αθήνας - Δύο μοτοσυκλετιστές άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο

Συνεχίζονται οι ανθρώπινες τραγωδίες στους δρόμους της Αθήνας - Δύο μοτοσυκλετιστές άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο

17:49 20/08
Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ - Με «όπλο» τον κυνισμό της διπλωματίας ο Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειες για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ - Με «όπλο» τον κυνισμό της διπλωματίας ο Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειες για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

18:05 20/08
Μητσοτάκης στο TikTok για τις συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ

Μητσοτάκης στο TikTok για τις συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ

18:14 20/08
Από τις 25 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Από τις 25 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

13:45 20/08
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο η ειρηνευτική διαδικασία

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο η ειρηνευτική διαδικασία

15:12 20/08
Σητεία: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο στο Ακρωτήριο Σίδερο

Σητεία: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο στο Ακρωτήριο Σίδερο

17:00 20/08
Ζελένσκι: Οι νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις επίδειξης ισχύος στο Σούμι, το Ντονέτσκ, την Οδησσό και αλλού επιβεβαιώνουν την ανάγκη να ενισχυθεί η πίεση προς την Μόσχα

Ζελένσκι: Οι νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις επίδειξης ισχύος στο Σούμι, το Ντονέτσκ, την Οδησσό και αλλού επιβεβαιώνουν την ανάγκη να ενισχυθεί η πίεση προς την Μόσχα

12:45 20/08
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική

15:40 20/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved