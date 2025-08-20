Σκύλοι θεραπείας στο πλευρό των ογκολογικών ασθενών στο νοσοκομείο Μεταξά - Real.gr

Ξεκίνησε στο νοσοκομείο «Μεταξά» η δράση «Παρέα με Ουρά», όπου σκύλοι θεραπείας βρίσκονται δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς, χαρίζοντας ανακούφιση, δύναμη και χαμόγελο στη διάρκεια της θεραπείας τους.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση του στο Χ κάνει λόγο για μια συγκινητική και σπουδαία δράση: «Στο ΕΣΥ αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι μπορούμε να καινοτομούμε. Στο Νοσοκομείο ”Μεταξά” ξεκίνησε μια συγκινητική και σπουδαία δράση: ”Παρέα με Ουρά”. Σκύλοι θεραπείας βρίσκονται δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς, χαρίζοντας ανακούφιση, δύναμη και χαμόγελο στη διάρκεια της θεραπείας τους» αναφέρει και συνεχίζει: «Ως υπουργός Υγείας, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία για τους ογκολογικούς ασθενείς και θέλω να στηρίξω προσωπικά τέτοιες καινοτόμες πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 20, 2025

Όπως αποκαλύπτει ο υπουργός Υγείας στην ανάρτηση του, τα επόμενα βήματα στο πρόγραμμα έχουν ως εξής :

• Από το φθινόπωρο, συστηματικές εβδομαδιαίες επισκέψεις σκύλων θεραπείας στο Νοσοκομείο Μεταξά, με τη συνεργασία της διοίκησης, του Dog Therapy και του Win Cancer.

• Σταδιακή επέκταση του προγράμματος και σε άλλα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

Και κάτι ακόμη πιο καινοτόμο, συμπληρώνει ο Α.Γεωργιάδης, «εξετάζουμε τη δυνατότητα οι ίδιοι οι ασθενείς να μπορούν να φέρνουν, υπό αυστηρούς κανόνες και πρωτόκολλα, τα δικά τους σκυλιά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Μεταξά»

«Το ΕΣΥ εξελίσσεται και αλλάζει προς το καλύτερο μέρα με τη μέρα. Και η δική μας δέσμευση είναι πάντα μία: να βάζουμε τον ασθενή στο κέντρο», καταλήγει η ανάρτηση του υπουργού Υγείας.