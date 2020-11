Σοβαρά προβλήματα στην τηλεκπαίδευση

Όμως, φαίνεται ότι η τηλεκπαίδευση άρχισε με προβλήματα με το... καλημέρα. Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το enikos.gr, το σύστημα έπεσε με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές τα μαθήματα τους. Το μήνυμα που έβγαινε σε πολλούς μαθητές είναι "service unavailable" ή "the site can't be reached" (δεν υπάρχει πρόσβαση στο site) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα οι μαθητές και να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία. Σημειώνεται ότι τα προβλήματα έχουν αρχίσει να καταγράφονται από τις 08.30 το πρωί.