Σοκ από την αδελφοκτονία στην Κρήτη - Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας - Real.gr

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Μάρθας, στον Δήμο Βιάννου, στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά την αιματηρή αδελφοκτονία που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (14/2).

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του neakriti, το μαύρο 4×4 όχημα που φαίνεται σταθμευμένο στο πλάι του σπιτιού όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα ανήκει στον 63χρονο που έχει συλληφθεί ως φερόμενος δράστης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 63χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον 67χρονο αδελφό του και να τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι, προκαλώντας βαριά τραύματα στην καρωτίδα και την κοιλιακή χώρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα. Κατά τις ίδιες πηγές, ο ένας εκ των δύο είχε μετακομίσει πρόσφατα στο πατρικό σπίτι, έπειτα από προσωπικές εξελίξεις, ενώ το θύμα ζούσε μόνιμα στο χωριό.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου υπήρχε ένταση μεταξύ των δύο ανδρών, με αφορμή –σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες– μια καθημερινή διαφωνία που φέρεται να πυροδότησε τον καβγά.

Ο 63χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία.

Στη Μάρθα επικρατεί βαριά σιωπή από αργά το βράδυ του Σαββάτου, με τους περισσότερους κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις δημόσιες τοποθετήσεις.