Σοκ στα Χανιά: Βρέφος ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ - Real.gr

Διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα παιδί, μόλις ενός έτους, το οποίο διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και έπεσε από μπαλκόνι, στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά, χθες το βράδυ.

Το παιδί, που φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές και θωρακικές κακώσεις διακομίσθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, και η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Η κατάστασή του από τους θεράποντες ιατρούς κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το παιδί φέρει εκτεταμμένα τραύματα, αναφέρει το zarpanews.

Η 17χρονη μητέρα του βρέφους συνελήφθη από την Αστυνομία με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ωστόσο λίγο αργότερα αφέρθηκε ελεύθερη.