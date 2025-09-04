Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου μία 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο της παιδί. Νεκρό είναι και το νεογνό.

Ολα συνέβησαν την ώρα που στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα άλλα δύο παιδιά της 34χρονης, ηλικίας 3 και 5 ετών.

Την 34χρονη, που διένυε τον 8ο μήνα της κύησής της, εντόπισε νεκρή ο σύζυγός της, ο οποίος επέστρεψε από την δουλειά στο σπίτι τους, καθώς προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της, αλλά το κινητό της ήταν κλειστό, σύμφωνα με το Star. Όταν μπήκε στο διαμέρισμα αντίκρισε νεκρή τη γυναίκα του, όπως και το νεογνό, στο πάτωμα του σαλονιού, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος από τη Γεωργία, προσπάθησε, με την βοήθεια μίας γειτόνισσας, να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όμως οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά. Τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα την γυναίκα μου νεκρή. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο», δήλωσε ο 34χρονος συντετριμμένος, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η άτυχη γυναίκα φαίνεται ότι δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει κανέναν ότι γεννούσε. Δίπλα της εντοπίστηκε και ένα ψαλίδι, το οποίο φαίνεται να χρησιμοποίησε για να κόψει τον ομφάλιο λώρο.

Στο διαμέρισμα της οικογένειας έσπευσε ιατροδικαστής, προκειμένου να κάνει μία πρώτη αυτοψία για να εξακριβώσει τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή αναφέρει ότι ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

«Έτσι γεννούσε, στο σπίτι» λέει γειτόνισσα

Η γειτονιά της οικογένειας στην οδό Σκρα, στα Πατήσια, είναι συγκλονισμένη από την τραγωδία.

Μία γειτόνισσα είπε ότι «λυπήθηκα πάρα πολύ με την Ειρήνη. Ήταν ένα αξιόλογο άτομο. Δεν έπρεπε να την αφήσουν, αφού ήταν έγκυος, στο σπίτι. Έπρεπε να είχε κάποιον, η γνώμη μου. Καλό παράδεισο να έχει, λυπάμαι πάρα πολύ γιατί άφησε κάποια παιδάκια στον δρόμο».

Η ίδια γειτόνισσα ανέφερε ότι μίλησε με τον αδελφό της 34χρονης. «Μου είπε ότι δεν είχε πρόβλημα υγείας, απλά ήταν λίγο κρυωμένη. Ήταν στον μήνα της να γεννήσει», είπε, ενώ για τον σύζυγό της τόνισε ότι εκείνη την ώρα δούλευε, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει.