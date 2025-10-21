Σοκ στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα - Real.gr

Ένας 18χρονος φέρεται να σκότωσε τη μητέρα του, ηλικίας περίπου 54 ετών, μέσα στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας μια πετσέτα για να την πνίξει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του trikalaopinion.gr, ο νεαρός άνδρας τηλεφώνησε ο ίδιος στις αρχές και ανέφερε πως «σκότωσε τη μητέρα του». Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και τον συνέλαβαν χωρίς αντίσταση.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει τις τελικές απαντήσεις.

Οι λόγοι που οδήγησαν τον 18χρονο στην αποτρόπαιη πράξη παραμένουν άγνωστοι.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, ο 18χρονος είναι παιδί χωρισμένων γονιών, ενώ έχει μία αδερφή.