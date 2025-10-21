Quantcast
Σοκ στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα - Real.gr
Σοκ στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

13:39, 21/10/2025
Σοκ στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

Ένας 18χρονος φέρεται να σκότωσε τη μητέρα του, ηλικίας περίπου 54 ετών, μέσα στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας μια πετσέτα για να την πνίξει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του trikalaopinion.gr, ο νεαρός άνδρας τηλεφώνησε ο ίδιος στις αρχές και ανέφερε πως «σκότωσε τη μητέρα του». Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και τον συνέλαβαν χωρίς αντίσταση.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει τις τελικές απαντήσεις.

Οι λόγοι που οδήγησαν τον 18χρονο στην αποτρόπαιη πράξη παραμένουν άγνωστοι.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, ο 18χρονος είναι παιδί χωρισμένων γονιών, ενώ έχει μία αδερφή.

 

