Σοκ στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς - Real.gr

Σκηνικό πολέμου σήμερα στα Βορίζια του δήμου Φαιστού όπου σημειώθηκε ένα ασύλληπτο αιματηρό περιστατικό, με αφορμή όπως όλα δείχνουν την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού χθες βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι ενός νεαρού άνδρα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον καταιγισμό των πυροβολισμών ενώ υπάρχουν και πάνω από 10 τραυματίες οι οποίοι μεταφέρονται στα Κέντρα Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας στις καρότσες αγροτικών οχημάτων.

Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρές είναι 2 γυναίκες μάνα και κόρη ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για τρίτο νεκρό, νεαρής ηλικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μεταφέρθηκε μια γυναίκα της οποίας διαπιστώθηκε ο θάνατός της και 2 ακόμα τραυματίας ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας.