Quantcast
Σοκ στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς - Real.gr
real player

Σοκ στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

12:46, 01/11/2025
Σοκ στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

Σκηνικό πολέμου σήμερα στα Βορίζια του δήμου Φαιστού όπου σημειώθηκε ένα ασύλληπτο αιματηρό περιστατικό, με αφορμή όπως όλα δείχνουν την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού χθες βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι ενός νεαρού άνδρα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον καταιγισμό των πυροβολισμών ενώ υπάρχουν και πάνω από 10 τραυματίες οι οποίοι μεταφέρονται στα Κέντρα Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας στις καρότσες αγροτικών οχημάτων.

Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρές είναι 2 γυναίκες μάνα και κόρη ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για τρίτο νεκρό, νεαρής ηλικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μεταφέρθηκε μια γυναίκα της οποίας διαπιστώθηκε ο θάνατός της και 2 ακόμα τραυματίας ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Jennifer Lawrence: Μιλά χωρίς ταμπού για το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη

Jennifer Lawrence: Μιλά χωρίς ταμπού για το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη

13:30 01/11
Αγωγή 20 εκατ. ευρώ της «MatchVision» στην UEFA για «κλοπή της League phase» στα Κύπελλα Ευρώπης

Αγωγή 20 εκατ. ευρώ της «MatchVision» στην UEFA για «κλοπή της League phase» στα Κύπελλα Ευρώπης

13:15 01/11
Η εκπληκτική μεταμόρφωση της Heidi Klum για το φετινό Halloween-Εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία η μεταμφίεση

Η εκπληκτική μεταμόρφωση της Heidi Klum για το φετινό Halloween-Εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία η μεταμφίεση

13:00 01/11
Σοκ στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

Σοκ στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

12:46 01/11
ΗΠΑ: NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη, έξι φορές μέχρι τώρα

ΗΠΑ: NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη, έξι φορές μέχρι τώρα

12:45 01/11
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς - Αναφορές για νεκρούς

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς - Αναφορές για νεκρούς

12:32 01/11
Πυροσβεστικό Σώμα: Παραμένουν σε ισχύ την χειμερινή περίοδο τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών- υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες

Πυροσβεστικό Σώμα: Παραμένουν σε ισχύ την χειμερινή περίοδο τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών- υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες

12:30 01/11
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - Τσιάρας: Ενεργοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - Τσιάρας: Ενεργοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας

12:20 01/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved