Quantcast
Νεκρός 50χρονος στη Φθιώτιδα: Πήγαινε στο φαρμακείο μετά από τσίμπημα μέλισσας - Στη διαδρομή είχε τροχαίο  - Real.gr
real player

Νεκρός 50χρονος στη Φθιώτιδα: Πήγαινε στο φαρμακείο μετά από τσίμπημα μέλισσας – Στη διαδρομή είχε τροχαίο 

18:10, 26/11/2025
Νεκρός 50χρονος στη Φθιώτιδα: Πήγαινε στο φαρμακείο μετά από τσίμπημα μέλισσας – Στη διαδρομή είχε τροχαίο 

Τραγωδία το πρωί σε χωριό του Δομοκού, όπου ένας 50χρονος, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Πιο συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι, όταν τον τσίμπησε μέλισσα στο αυτί. Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός στα έντομα, έσπευσε αμέσως με το αυτοκίνητό του στο πλησιέστερο φαρμακείο, που βρίσκεται στην Εκκάρα για ένεση αδρεναλίνης.

Στη διαδρομή όμως, πιθανότατα και λόγω των συμπτωμάτων από το τσίμπημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας σε ανάχωμα. Ένας από την παρέα του που ανησύχησε και είχε σπεύσει να τον ακολουθήσει με το δικό του όχημα, τον εντόπισε ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες ωστόσο η κατάστασή του ήταν ήδη πολύ σοβαρή.

Συγχρόνως είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού, που έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το ΑΤ Δομοκού, που προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο απότομα το νήμα της ζωής του 50χρονου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Πηγές ΝΔ: «Ο Λ. Αντωνόπουλος, φίλος του Ν. Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη!»

Πηγές ΝΔ: «Ο Λ. Αντωνόπουλος, φίλος του Ν. Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη!»

18:45 26/11
Ένταση Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Σταμάτα ανάγωγη»-«Είστε γνήσιος ψέυτης» - ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Σταμάτα ανάγωγη»-«Είστε γνήσιος ψέυτης» - ΒΙΝΤΕΟ

18:45 26/11
Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Μη μου κάνεις κακό, πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω»

Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Μη μου κάνεις κακό, πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω»

18:38 26/11
Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά γυναίκας δημοσιογράφου και των New York Times

Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά γυναίκας δημοσιογράφου και των New York Times

18:30 26/11
Νέο Ηράκλειο: Σοκαριστικό βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο

Νέο Ηράκλειο: Σοκαριστικό βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο

18:21 26/11
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα με τον ΕΠ.ΟΠ στρατιώτη σε στρατόπεδο στη Ρόδο

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα με τον ΕΠ.ΟΠ στρατιώτη σε στρατόπεδο στη Ρόδο

18:15 26/11
Νεκρός 50χρονος στη Φθιώτιδα: Πήγαινε στο φαρμακείο μετά από τσίμπημα μέλισσας - Στη διαδρομή είχε τροχαίο 

Νεκρός 50χρονος στη Φθιώτιδα: Πήγαινε στο φαρμακείο μετά από τσίμπημα μέλισσας - Στη διαδρομή είχε τροχαίο 

18:10 26/11
Μάριος Ηλιόπουλος και SEAJETS βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών μεγάλης έκτασης

Μάριος Ηλιόπουλος και SEAJETS βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών μεγάλης έκτασης

18:03 26/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved