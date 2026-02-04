Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 26χρονος βίασε ανήλικο ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του με το κινητό του - Real.gr

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων εντόπισαν χθες έναν 26χρονο αλλοδαπό στη δυτική Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, πορνογραφία ανηλίκων, παράβαση Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και απείθεια.

Σύμφωνα με καταγγελία, ο 26χρονος είχε έρθει σε επικοινωνία με έναν 16χρονο ανήλικο μέσω εφαρμογής γνωριμιών τον Οκτώβριο του 2025 και τον οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης, όπου πραγματοποίησε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκόπησε χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου.

Κατά τον εντοπισμό του, οι αρχές προσπάθησαν να διενεργήσουν έρευνα σε οικία που είχε δηλώσει ο δράστης, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου δικαστικής αρχής, αλλά διαπιστώθηκε ότι είχε αλλάξει τόπο διαμονής. Ο 26χρονος αρνήθηκε να δώσει τη νέα διεύθυνση, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για απείθεια.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις Αρχές.