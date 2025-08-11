Σοκ στη Θεσσαλονίκη: «Εκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Real.gr

Τι δήλωσε στους αστυνομικούς η 10χρονη για τον βιασμό της από τον σύντροφο της μητέρας της.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Εκείνος ήταν που πρώτα με χτυπούσε και μετά μου έκανε πράγματα φρικτά. Εκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει. Πονούσε όλο μου το σώμα. Φώναζα, πάλευα, αλλά τον βοηθούσε η μητέρα μου, που μου κρατούσε σφιχτά τα χέρια για να μην μπορώ να κουνηθώ και να αντισταθώ…».

Σοκαρισμένοι η ειδική παιδοψυχολόγος και οι αστυνομικοί άκουγαν την αποκαλυπτική μαρτυρία της 10χρονης για τους βιασμούς που υπέστη από τον 37χρονο Ρομά σύντροφο της 24χρονης μητέρας της, η οποία όχι μόνο δεν τον απέτρεπε αλλά τον βοηθούσε να ασελγεί στο κορμάκι του κοριτσιού. «Με χτυπούσαν και οι δύο για να σταματήσω να αντιστέκομαι. Φώναζα βοήθεια, αλλά δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Ολο αυτό έγινε πολλές φορές, δεν σταματούσαν, δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνος χτυπούσε και τη μάνα μου, πολλές φορές…», ανέφερε η μικρή στους αστυνομικούς, οι οποίοι με την απαιτούμενη λεπτότητα ξεδιάλυναν τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

Καταγγελία

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Ιουλίου, όταν η 24χρονη μητέρα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης καταγγέλλοντας τον 37χρονο σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και για βιασμό της ανήλικης κόρης της. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης, σε συνεργασία με συναδέλφους τους της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, προσέγγισαν με τη βοήθεια ειδικού παιδοψυχολόγου τη 10χρονη και επιβεβαίωσαν ότι το κοριτσάκι είχε βιαστεί από τον 37χρονο.

Ωστόσο, σοκ προκάλεσε στους αστυνομικούς το γεγονός πως η ανήλικη ανέφερε ότι κατά την ανίερη πράξη η μητέρα της όχι μόνο ήταν παρούσα στον βιασμό της αλλά και την κρατούσε ακίνητη, διευκολύνοντας τον 37χρονο να ικανοποιεί τις αρρωστημένες του ορέξεις, ασελγώντας στο παιδικό σώμα της.

Προσπάθησε να διαφύγει

Μετά την ομολογία του παιδιού, η 24χρονη μητέρα συνελήφθη, ενώ η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 37χρονου στα σύνορα στον Προμαχώνα, καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα και να μεταβεί στη Βουλγαρία. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε ασκήσει σε βάρος του ζευγαριού ποινική δίωξη -κατά περίπτωση- για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατάχρηση ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Οι δυο τους οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι δεν επέδειξαν ίχνος μεταμέλειας για τις ανίερες πράξεις τους και παρέμειναν ψύχραιμοι και αμετανόητοι στο άκουσμα των κατηγοριών. Το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, συνοδεία αστυνομικών, ωστόσο πήραν νέα προθεσμία για σήμερα, καθώς, όπως έγινε γνωστό, μέχρι και εκείνη την ώρα δεν είχε οριστεί συνήγορος υπεράσπισης.