Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Η ανακοίνωση της αστυνομίας - Real.gr

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένας 49χρονος δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου. Ο 49χρονος άνδρας πήρε μια σακούλα την οποία πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας ήταν εκείνος που κάλεσε στο 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.

Στο διαμέρισμα μετέβησαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, αλλά και τον καθ’ ομολογίαν δράστη.

Ο 49χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για το αποτρόπαιο έγκλημα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας».