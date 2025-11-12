Σοκ στην Αχαΐα από την τραγωδία με τον 3χρονο Ανδρέα - Έπεσαν μαζί με συγγενή του από μαντρότοιχο - Real.gr

Η Δυτική Αχαϊα θρηνεί για τον μικρό Ανδρέα. Γέμισε το διαδίκτυο μηνύματα θλίψης και θρήνου με την φωτογραφία του άτυχου μικρού.

“Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού” γράφουν. Ενα παιδάκι γεμάτο ζωή, που βρήκε τραγικό θάνατο καθώς η μοίρα έπαιξε το πιο άσχημο παιγνίδι της. Ο μικρός Ανδρέας είχε το όνομα του αγαπημένου του παππού, ενώ η οικογένεια στα Σπάτα έχει άλλα δύο κορίτσια μεγαλύτερα. Οι γονείς του βιοπαλαιστές και η οικογένειά του από τις πιο αγαπητές όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην Πάτρα όπου έχουν πολλούς συγγενείς.

Στο πένθος βυθίστηκε η Δυτική Αχαΐα μετά από δυστύχημα στην περιοχή των Σπάτων. Το αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων και μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να προχωρούν σε διασωλήνωση. Tο παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς και για 40 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν και το παιδί κατέληξε.

Πώς έγινε το δυστύχημα – Συνελήφθη 25χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24news, το παιδί έπαιζε με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσαν μαζί από τη μάντρα.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι γονείς την ώρα του δυστυχήματος βρισκόταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου.