Σοκ στην Ηλεία: 57χρονος άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος - Real.gr

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στον Καρδαμά Ηλείας, όταν σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή «Πετρούλες» εντοπίστηκε νεκρός ένας 57χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από στενό συγγενή του, ο οποίος άρχισε να τον αναζητά όταν αντιλήφθηκε ότι είχε εξαφανιστεί από το σπίτι και δεν είχε δώσει σημάδια ζωής.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο, να αποκλείουν την περιοχή και να ξεκινούν τις πρώτες διαδικασίες διερεύνησης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται για να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 57χρονος.