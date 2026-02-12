Σοκ στην Κυπαρισσία: Πέθανε 3χρονο παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βήχα και δύσπνοια - Σε εξέλιξη η ιατροδικαστική έρευνα - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κυπαρισσία ο θάνατος ενός 3χρονου παιδιού που νοσηλευόταν στο τοπικό νοσοκομείο και κατέληξε το πρωί της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του eleftheriaonline.gr, το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας το πρωί της Δευτέρας από τους γονείς του -πατέρας από την Αγγλία και μητέρα από την Ουγγαρία- που διαμένουν στην περιοχή. Το παιδί εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική με αναπνευστική δυσχέρεια και βήχα προκειμένου να νοσηλευτεί και να παρακολουθηθεί.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τρίτης παρουσίασε καρδιακή κάμψη και υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης και διασωλήνωση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που ήδη διενεργήθηκε.

Σχετικά με το τραγικό συμβάν, η διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη, μιλώντας στο eleftheriaonline.gr, σημείωσε ότι το παιδί προσήλθε για εισαγωγή τη Δευτέρα το πρωί και αντιμετωπίστηκε από τους παιδιάτρους. «Έγινε εισαγωγή στη Παιδιατρική Κλινική, όμως τη Τρίτη το πρωί κατέληξε. Δεν ξέρουμε, ακόμη τα αίτια για αυτό διεξάγεται νεκροτομή από την ιατροδικαστική υπηρεσία», τόνισε στο ίδιο μέσο, ενώ καταλήγοντας η κ. Καλομοίρη εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν.