Σοκ στην Αθήνα: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και αυτοκτόνησε - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένας άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» με ΕΚΑΒ σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 14:05 και όταν έφτασε στο σημείο έμαθε από μαρτυρίες πως το ανδρόγυνο είχε έναν σοβαρό καβγά.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του καβγά στο υπόγειο διαμέρισμά τους, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα του στο λαιμό με μαχαίρι και στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διαμένουν, πέρασε στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο 66χρονος άφησε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι.