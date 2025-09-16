Quantcast
Σοκ στην Πάτρα: 21χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά από τον υπολογιστή του - Τον βρήκε η μητέρα του - Real.gr
real player

Σοκ στην Πάτρα: 21χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά από τον υπολογιστή του – Τον βρήκε η μητέρα του

08:09, 16/09/2025
Σοκ στην Πάτρα: 21χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά από τον υπολογιστή του – Τον βρήκε η μητέρα του

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Σοκ στην Εγλυκάδα Πατρών από τον αιφνίδιο θάνατο 21χρονου, ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα της Δευτέρας μέσα στο δωμάτιό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο νεαρός βρισκόταν στον υπολογιστή του όταν έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και έπεσε στο πάτωμα, όπου τον βρήκε η μητέρα του. Στο κεφάλι του εντοπίστηκε τραύμα, το οποίο εκτιμάται ότι προήλθε από την πτώση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση. Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροψία από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved