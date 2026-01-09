Σοκ στην Πιερία: Απαγχονισμένος βρέθηκε κτηνοτρόφος - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ - Real.gr

Σοκ επικρατεί στην τοπική κοινότητα της Βροντούς Πιερίας από την είδηση του θανάτου κτηνοτρόφου, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος. Τον 59χρονο άνδρα εντόπισαν συγγενείς του, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Το χρονικό της τραγωδίας



Σύμφωνα με το τοπικό μέσο odelalis.gr, o άτυχος άνδρας αναζητούνταν από τους οικείους του για αρκετές ώρες, μέχρι που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αν και οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Το περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή, με τους κατοίκους να αδυνατούν να πιστέψουν την κατάληξη του συγχωριανού τους.

Η σύνδεση με την ασθένεια των αιγοπροβάτων

Άλλη διάσταση στο συμβάν έδωσε ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης. Με ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε ότι ο θανών ήταν κτηνοτρόφος που υπέστη τεράστια οικονομική και ψυχολογική καταστροφή πρόσφατα. Συγκεκριμένα, το κοπάδι του είχε σφαγιαστεί πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ασθένειας που πλήττει τον κλάδο της κτηνοτροφίας.