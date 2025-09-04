Σοκ στο Ηράκλειο με τον θάνατο 40χρονου -Τον βρήκαν αναίσθητο στο καφενείο - Real.gr

Quantcast
Σοκ στο Ηράκλειο με τον θάνατο 40χρονου -Τον βρήκαν αναίσθητο στο καφενείο

08:20, 04/09/2025
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα στις Γκαγκάλες του δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο, από τον αιφνίδιο θάνατο ενός άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, πρόκειται για ένα 40χρονο – κάτοικο του χωριού – που πέθανε ξαφνικά μέσα σε καφενείο. Οι θαμώνες τον εντόπισαν να κάθεται σε μια καρέκλα χωρίς σφυγμό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 40χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η ακριβής αιτία του θανάτου. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια.

 

