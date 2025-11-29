Σοκ στον Κολώνο: Χειροπέδες σε 63χρονο για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του - «Την χτυπούσε, την έπνιγε...» - Real.gr

Μία νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Κολωνό, είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς 63χρονος, πατέρας δύο παιδιών, κατηγορείται ότι ξυλοκοπούσε την ΑμεΑ κόρη του.

Σύμφωνα με το MEGA, το δράμα της οικογένειας έγινε γνωστό την περασμένη Παρασκευή, όταν γείτονες άκουσαν τις φωνές της γυναίκας του κατηγορούμενου να καλεί σε βοήθεια και από εκεί έγινε η καταγγελία που έφερε και τη σύλληψη του 63χρονου.

Η γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία μίλησε στην εκπομπή για όσα έζησε: «Ακούγονταν φωνές, φώναζε η μητέρα “βοήθεια, το παιδί μου, σκοτώνουν το παιδί μου” και καλέσαμε την αστυνομία. Είχε πιάσει την κόρη του από τον λαιμό, την χτυπούσε, την έπνιγε και τον πήγανε στο τμήμα.

Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει καταγγελία στον ίδιο άνθρωπο, μέσα σε δύο μήνες και στο παρελθόν όσο τα παιδιά ήταν ανήλικα είχε κληθεί πάλι το Χαμόγελο του Παιδιού, γιατί μεθούσε τα χτυπούσε, δηλαδή υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά από την αρχή. Ήταν χτυπημένη, φαινόταν. Ακουγόντουσαν χτυπήματα σαν να χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο».