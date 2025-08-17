Σοκ στον Πύργο: Απόπειρα βιασμού ανήλικης σε παράπηγμα - Την έσωσε η θεία της - Real.gr

Σοκ προκαλεί στον Πύργο η είδηση της απόπειρας βιασμού μιας ανήλικης κοπέλας.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο κατηγορούμενος συνελήφθη το πρωί του Δεκαπενταύγουστου, στην ηλειακή πρωτεύουσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα βιασμού.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς στις 15-8-2025 τα ξημερώματα, μετέβη στην οικία – παράπηγμα όπου διαμένει η 15χρονη με τη θεία της και αποπειράθηκε με την άσκηση σωματικής βίας και σκίζοντας τα ρούχα της να τη βιάσει.

Η ανήλικη αντιστάθηκε στον κατηγορούμενο και με τη βοήθεια της θείας της που αντιλήφθηκε το περιστατικό κατάφερε να διαφύγει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση προς κύρια ανάκριση.