Σοκάρει ο Νικηφόρος: «Είχαν γράψει για μένα ότι έχω καρκίνο και θα πεθάνω σε 6 μήνες» - Real.gr

Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο Νικηφόρος, λέγοντας ποιο ήταν το πιο άσχημo σχόλιο που έχει γίνει για εκείνον.

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» ότι κάποιοι έγραψαν κάτω από ένα τραγούδι του στο διαδίκτυο ότι ο Νικηφόρος πάσχει από καρκίνο και έχει ελάχιστο χρόνο ζωής. Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης.

«Το χειρότερο που έχουν πει κατάματα, αλλά κάποια στιγμή είχαν γράψει κάτω από ένα τραγούδι μου, το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία, “εντάξει, μην ασχολείστε με αυτόν έχει καρκίνο. Θα πεθάνει σε 6 μήνες», είπε, σοκάροντας τους ρεπόρτερ.