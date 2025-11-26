Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Μη μου κάνεις κακό, πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω» - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η δολοφονία της 75χρονης από τη νύφη της στην Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 40 λεπτά διήρκεσε το μαρτύριο της άτυχης γυναίκας.

Στα ηχητικά ντοκουμέντα ακούγεται η ηλικιωμένη να παρακαλά συνεχώς για τη ζωή της και να ικετεύει τη 46χρονη να μην τη χτυπά. Η κατ’ ομολογία δολοφόνος δεν μιλά για να μην αναγνωριστεί, παρά μόνο ψιθυρίζει αλλοιώνοντας τη φωνή της.

Το άτυχο θύμα, αφού διαπιστώνει ότι τα παρακάλια της δεν βρίσκουν ανταπόκριση και δέχεται τα χτυπήματα με το μπουκάλι στο κεφάλι, αντιλαμβάνεται το τέλος της και προσεύχεται, λέγοντας το «Πάτερ Ημών»…

Ο διάλογος πριν τη δολοφονία στη Σαλαμίνα

75χρονη: «Εκεί πέρα έχει, εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες (τροχήλατο τραπέζι που πιθανόν είχε χρήματα), πάρτη και φύγε παιδί μου, έλα, δε σε είδα, δε σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;»

46χρονη: «Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά»

75χρονη: «Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό»

46χρονη: «Πού είναι τα λεφτά;»

75χρονη: «Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε. Αγόρι μου, δεν έχεις μάνα; Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω»