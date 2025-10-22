Σοκαρισμένη η Γλυκερία από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου - «Μία τρομερή απώλεια» - Real.gr

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Ανάμεσα σε εκείνους που τονν αποχαιρέτησαν δημόσια και η Γλυκερία, η οποία μίλησε στο “Πρωινό” και δήλωσε σοκαρισμένη.

“Κι εγώ πριν από λίγη ώρα το πληροφορήθηκα και σοκαρίστηκα πραγματικά. Είναι ο κύκλος της ζωής αυτός, αλλά από μερικούς νομίζεις ότι είναι αθάνατοι, δεν θα φύγουν ποτέ, δεν θα πεθάνουν ποτέ.

Μία τρομερή απώλεια για τα μουσικά πράγματα της Ελλάδος. Ο Σαββόπουλος υπήρξε πρωτοπόρος, έκανε κάτι πολύ πρωτότυπο στη μουσική του δημιουργία. Μας άφησε μία φοβερή κληρονομιά, τον ευχαριστούμε πολύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που έπαθα σοκ. Πραγματικά. Τον θαύμαζα πάρα πολύ” είπε η Γλυκερία.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Χατζής, δε μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του: “Έχω συγκλονιστεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είχα πολλές σχέσεις με τον Σαββόπουλο. Όλη η Ελλάδα θα κλάψει γι’ αυτόν. Θα κλάψει όλη η Ελλάδα”.