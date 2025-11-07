Σοκαριστικές εικόνες από γάμο στην Κρήτη - Όπλο στολισμένο πάνω στο τραπέζι των νεόνυμφων - Real.gr

Μία προκλητική φωτογραφία είδε το φως της δημοσιότητας από γάμο στην Κρήτη.

Στη φωτογραφία φαίνεται ένα όπλο να βρίσκεται στο τραπέζι των νεόνυμφων και μάλιστα κατά τη διάρκειa της γαμήλιας γιορτής, στο οποίο βρίσκονται και μικρά παιδιά. Η εικόνα προκάλεσε σάλο, ειδικά μετά τα πρόσφατο αιμαροκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Η εν λόγω φωτογραφία είναι από το περασμένο καλοκαιρί, και είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Ωστόσο, μετά το μακελειό στα Βορίζια και μπροστά στο φόβο των Αρχών «κατέβηκε».