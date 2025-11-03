Σοκαριστικό τροχαίο με τρία οχήματα στην Κόρινθο - BINTEO - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρία αυτοκίνητα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Πατρών στην Κόρινθο, προκαλώντας υλικές ζημιές και πανικό στους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekorinthos.gr, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένα κόκκινο αυτοκίνητο κινήθηκε ανεξέλεγκτα στο ρεύμα προς Κόρινθο, βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε μάντρα.

Οι οδηγοί δύο άλλων οχημάτων που ακολουθούσαν προσπάθησαν να το αποφύγουν, όμως συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η άσφαλτος να γεμίσει με συντρίμμια από τα τρία αυτοκίνητα.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Δείτε βίντεο από το τροχαίο στην Κόρινθο: