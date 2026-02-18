Σοκαριστικό τροχαίο στην Ηλεία: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με αγροτικό - Τρεις τραυματίες, οι δύο σοβαρά - Real.gr

Τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες νωρίς το βράδυ στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατακόλου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σκηνές έντασης στο σημείο της σύγκρουσης.

Σε πιο κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο 65χρονος οδηγός του κόκκινου αγροτικού οχήματος και ο 56χρονος συνοδηγός του σπορ Ι.Χ., οι οποίοι λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 66χρονος οδηγός του Ι.Χ., νοσηλευόταν -μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές- στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», ενώ ο τέταρτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Σκηνές σοκ στο σημείο του τροχαίου

Οι πρώτες κλήσεις προς τις αρχές έκαναν λόγο για σφοδρή σύγκρουση και εγκλωβισμένους επιβάτες, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Όσοι βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο μιλούν για εικόνες χάους. Διαλυμένες λαμαρίνες, έντονη ανησυχία και αγωνία για την κατάσταση των επιβαινόντων, αλλά και μια επιχείρηση διάσωσης που εξελισσόταν υπό πίεση χρόνου και ισχυρής βροχόπτωσης.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα, στα οποία επέβαιναν από δύο άτομα, συνολικά τέσσερις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το αγροτικό όχημα κινούνταν με κατεύθυνση προς το Κατάκολο, ενώ το σπορ Ι.Χ. κινούνταν προς τον Πύργο. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά την διασταύρωση του Τραγανού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των κινήσεων που οδήγησαν στη μετωπική πρόσκρουση.

Πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός του αγροτικού ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με το διερχόμενο Ι.Χ. Πρόκειται για εκδοχή που βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πύργου συλλέγουν καταθέσεις και αξιολογούν τα δεδομένα από το σημείο, προκειμένου να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

Εγκλωβισμοί και μάχη απεγκλωβισμού

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε προκάλεσε τον εγκλωβισμό επιβατών, κυρίως στο Ι.Χ. όχημα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο τραυματισμένων επιβαινόντων από το Ι.Χ.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και παρέλαβαν τους τραυματίες, παρέχοντάς τους τις πρώτες βοήθειες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου και έγινε η πρώτη ιατρική εκτίμηση της κατάστασής τους.