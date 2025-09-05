Σοκαριστικό τροχαίο στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Xωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άτομο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Καβάλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του rthess, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ το άλλο έχει ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σε εξέλιξη είναι από την Πυροσβεστική η επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού, ο οποίος κατά πληροφορίες δεν έχει τις αισθήσεις του.

Δυο από τις τρεις λωρίδες έχουν κλείσει.

Το όχημα έχει παραμορφωθεί, όπως διακρίνεται και στο βίντεο που έστειλαν ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη.