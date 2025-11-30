Σοκαριστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα - Πώς έγινε η τραγωδία - Real.gr

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λούτσα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ η τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ και το οδηγούσε ένας 29χρονος.

Αρχικά φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να βγαίνει από τον δρόμο, ενώ ο ήχος της πρόσκρουσης είναι εκκωφαντικός.

Στη συνέχεια του βίντεο φαίνονται τέσσερα άτομα να κατεβάζουν πράγματα από το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που είναι παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου και στο τέλος δείχνει τη σφοδρή σύγκρουση.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ από τη σφοδρή σύγκρουση έχουν τραυματιστεί ακόμη δύο άτομα.

Βίντεο από τη φονική παράσυρση – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο φρουρούμενος 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προς τα δεξιά, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν πράγματα από αυτό, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να σκοτώσει έναν 24χρονο και να τραυματίσει την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε μαζί με το θύμα που παρέσυρε ο οδηγός, στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας όπου και ακινητοποιήθηκε.

Εκτός του νεαρού που σκοτώθηκε ακαριαία, τραυματίστηκαν ελαφρά ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα και οι τρεις γυναίκες. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύονται.

Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη, ενώ του έχουν πάρει δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο έχει σημασία τι θα δείξουν οι τοξικολογικές, καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών.

Επίσης, ο συλληφθείς φέρεται να ήταν επιρρεπής και το 2020 να είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών. Ο οδηγός επειδή έχει τραυματιστεί ελαφρά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

