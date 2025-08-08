Σωκράτης Φάμελλος για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια - Real.gr

Quantcast
Σωκράτης Φάμελλος για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια

01:07, 08/08/2025
“Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του”, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

 

 

