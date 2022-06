Sonos Ray: Ενα οικονομικό all-in-one soundbar που έχει τον τρόπο να προσφέρει premium οικιακή ψυχαγωγία

Ως καταναλωτές έχουμε την τάση να ψάχνουμε για προϊόντα υψηλής ποιότητας στην καλύτερη δυνατή τιμή ή και σε προσφορά.

Πάραλληλα, η εμπειρία μας λεει οτι αρκετες φορές οι εταιρείες για να πετύχουν αυτό το σκοπό εχουν την τάση να θυσιάζουν χαρακτηριστικά ή/και ποιότητα. Έτσι όταν αρχικά ακούσαμε φήμες ότι η premium μάρκα ηλεκτρονικών Sonos κυκλοφόρησε την πρώτη της οικονομική ηχητική μπάρα, δεν μπορούσαμε παρά να αναρωτηθούμε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα;

Το στοίχημα ΗiFi

Η αμερικανική εταιρεία Sonos έχει την φιλοσοφία να κατασκευάζει κομψά αλλά ακριβά ηχεία, με βασική προϋπόθεση την ηχητική απόλαυση σε κάθε σημείο του σπιτιού σας, καθηλωτικό κινηματογραφικό ήχο στο σαλόνι σας καθώς και βέλτιστη gaming εμπειρία. Στο παρελθόν άλλωστε έχουμε δει συστήματα της, όπως τα Arc και Beam, που μπορούν να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το στοίχημα για την Sonos, με την προσθήκη της οικονομικής πρότασης που ακούει στον όνομα Ray στο πορτοφόλιο της, ήταν αν θα μπορούσε να σεβαστεί το βαρύ της όνομα και να παρουσιάσει ένα ποιοτικό σύνολο χωρίς πολλές θυσίες.

Για να δούμε όμως αναλυτικά τι αποκομίσαμε, μετά από αρκετές δοκιμές, από την νέα πρόταση της Sonos και αν καταφέρνει η Ray να προσελκύσει το κοινό που θέλει, ανεβάζοντας τον πήχη της ψυχαγωγίας στο σπίτι.

Compact Σχεδιασμός

Είτε το τοποθετήσετε στη βάση της τηλεόρασης είτε μέσα σε κάποιο έπιπλο, ο διακριτικός και εντυπωσιακός compact σχεδιασμός της Ray εναρμονίζεται σε οποιονδήποτε χώρο. Φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε χώρο θέλετε. Από ένα gaming room μέχρι ένα γυμναστήριο το ηχητικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Αισθητικά έχει πολλά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Sonos με απαλές καμπύλες, μαλακά κουμπιά αφής, μονόχρωμα φινιρίσματα και διάτρητη μπροστινή μάσκα από πολυανθρακικό υλικό.

Συνδεσιμότητα και χρήση

Σε πολλές απο τις μπάρες ήχου που κοστίζουν παρόμοια χρήματα με τη Ray, η ροή συνήθως περιορίζεται αυστηρά στο Bluetooth. Η Ray δεν διαθέτει Bluetooth. Διαθέτει όμως συνδεσιμότητα Wi-Fi (και Ethernet 10/100), που ειναι ασυνήθιστο να το βρούμε σε μια οικονομική μπάρα ήχου, καθιστώντας την συμβατή με όλες τις αγαπημένες σας υπηρεσίες streaming, ώστε να απολαμβάνετε ταινίες, μουσική και πολλά άλλα με απλή εγκατάσταση και χειρισμό. Μπορείτε πολύ εύκολα να ελέγξετε την Ray με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, χάρη στον ενσωματωμένο δέκτη υπέρυθρων (ΙR), την εφαρμογή Sonos, το AirPlay 2, το Spotify Connect, Tidal Connect κ.α. Συνδέεται με την τηλεόρασή σας μέσω οπτικής ίνας (το καλώδιο περιλαμβάνεται στην συσκευασία).

Χαρακτηριστικά που λείπουν, μάλλον σε πολύ λίγους

Αν και είναι η μόνη μπάρα ήχου (της Sonos) χωρίς Dolby Atmos η Ray εξακολουθεί να προσφέρει στους χρήστες την ευελιξία να δημιουργήσουν ένα τυπικό πολυκάναλο σύστημα surround που μπορεί να προστεθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι επιλογές επέκτασης της Ray περιλαμβάνουν την προσθήκη δύο πίσω ηχείων του One SL και του ακριβού Sonos Sub. Ωστόσο, είναι απίθανο οι πελάτες να θέλουν να πληρώσουν για ένα ακριβό sub, οπότε μάλλον θα περιμένουν για κατι πιο οικονομικό. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι η Sonos θα κυκλοφορήσει ένα νέο sub που θα είναι συμβατό τόσο σε μέγεθος όσο και σε τιμή με τη Ray, το οποίο πιθανότατα θα ήταν μια ευπρόσδεκτη προσθήκη για τους περισσότερους χρήστες.

Η Ray μπορεί να μην μπορεί να αποκωδικοποιήσει το Dolby Atmos, αλλά μπορεί να χειριστεί Stereo PCM καθώς και Dolby Digital 5.1 και DTS Digital Surround με επιβεβαίωση του τύπου κωδικοποιητή που εμφανίζεται στη σελίδα "Now Playing" της εφαρμογής.

Ηχητικές δυνατότητες

Παρά τις μικρές διαστάσεις του η Ray είναι μια δυναμική μπάρα ήχου που προσφέρει εντυπωσιακή φωνητική καθαρότητα στους διάλογους ταινιών για να απολαμβάνετε τις κινηματογραφικές σας εμπειρίες. Και αυτό χάρη στην βοήθεια του Sonos Soundboard, μιας ομάδας από κορυφαίους της μουσικής και της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Στο εσωτερικό υπάρχει ένα κουαρτέτο ενισχυτών κατηγορίας D που τροφοδοτούν τη σειρά τεσσάρων οδηγών της Ray που κοιτούν προς τα εμπρός – δύο κεντρικά τοποθετημένα ελλειπτικά μεσαία γούφερ που πλαισιώνονται από ένα ζευγάρι τουίτερ που ενεργοποιούνται σε διαχωρισμένους κυματοδηγούς. Οι κυματοδηγοί διαχωρίζουν και διασκορπίζουν τις υψηλές συχνότητες προς τα εμπρός και προς τα έξω εκμεταλευόμενοι τις αντανακλάσεις απο τοιχο σε τοιχο και δημιουργουν ένα ευρύ ηχοσκηνικό που θα σας βοηθήσει στον ακριβή εντοπισμό των εφέ μέσα στο δωμάτιό σας.

Το νέο σύστημα bass reflex με πρωτοποριακό σχεδιασμό προσφέρει αρκετά καλές χαμηλές συχνότητες και κρατάει την παραμόρφωση σε πολύ χαμηλά επίπεδα (καποιο μικρό βουητό καταφεραμε να το ρυθμίσουμε σε μεγάλο βαθμό μέσω της ευχρηστης εφαρμοφής για smartphone), ενώ χάρη στην προσαρμοζόμενη ακουστική, οι συχνότητες μεσαίου και υψηλού εύρους εναρμονίζονται με απόλυτη ακρίβεια.

Ίσως η πιο χρήσιμη δυνατότητα που υποστηρίζεται από εφαρμογές είναι το λογισμικό Trueplay βαθμονόμησης δωματίου της Sonos που χρησιμοποιεί το μικρόφωνο σε μια υποστηριζόμενη συσκευή iOS για να μετρήσει την ακουστική του δωματίου σας και να βελτιστοποιήσει ανάλογα την απόκριση της γραμμής ήχου. Αυτό ήταν πάντα μια αξιόλογη προσπάθεια με τα προϊόντα Sonos και είναι ένα ευπρόσδεκτο και αναμφισβήτητα high-end χαρακτηριστικό για να το βρείτε σε ένα προϊόν σε αυτή την τιμή.

Τέλος, παρόλο που απουσιάζουν από το Ray τα ενσωματωμένα μικρόφωνα και επομένως δεν έχετε επιλογή για άμεσο φωνητικό έλεγχο, διαθέτει ωστόσο όλες τις τυπικές λειτουργίες εντός εφαρμογής που θα περιμένατε από οποιοδήποτε προϊόν της Sonos, όπως ένα ρυθμιζόμενο EQ δύο ζωνών, μια λειτουργία βελτίωσης ομιλίας για τη διευκρίνιση του διαλόγου και μια νυχτερινή λειτουργία που συμπιέζει το δυναμικό εύρος της γραμμής ήχου για ακούγοντας σε πιο ήσυχη ένταση.

Η ετυμηγορία μας

Η ηχομπάρα Ray είναι για πολλούς λόγους ένα πολύ ικανό ηχείο και ένας προσιτός και ταυτόχρονα ποιοτικός τρόπος για να ενισχύσετε τον ήχο της τηλεόρασής σας και να καλύψετε άνετα την κάθε σας ανάγκη σας για οικιακή ψυχαγωγία. Αξιοποιώντας την τεράστια τεχνογνωσία της, η Sonos δημιούργησε μια εξαιρετική λύση για τον μέσο χρήστη με γνώμονα το κύριο μέλημα του: την ευκρίνεια των διαλόγων στη θέαση ταινιών και την παραγωγή μιας πρακτικής ηχητικής γραμμής ικανής να αποδίδει έναν καθαρό, δυνατό ήχο. Γι’ αυτο το λόγο, το να θυσιάσει τον ήχο Dolby Atmos (που σίγουρα είναι εκπληκτικός), δεν θα προκαλέσει καμιά ανησυχία στο μέσο καταναλωτή. Παράλληλα, έχοντας κρατήσει όλες τις δυνατότητες του ασύρματου οικιακού ήχου πολλαπλών δωματίων (μην ξεχνάμε ότι η Sonos το εφήυρε) η αμερικανική εταιρεία δίνει την επιλογή στον χρήστη να αναπαράγει μουσική μέσω οποιασδήποτε άλλης Sonos συσκευής μέσα στο σπίτι και να συνδεθεί εύκολα με το περιεχόμενο ή την online πλατφόρμα της προτίμησης του. Με αυτό τον τροπο, η Ray σας βοηθά να ακούτε περισσότερο, να παίζετε περισσότερο και να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Το μόνο που θα μένει για να κανει την αγορά μας σιγουρη επιτυχία ειναι η παρουσιαση απο την Sonos ενος Ray subwoofer.