Sonos Sub Mini: Τολμηρό design, υψηλή ποιότητα

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι πελάτες της Sonos περίμεναν εδώ και καιρό ένα προϊόν όπως το Sub Mini.

Ειδικά για όσους είχαν αγοράσει το Sonos Ray ή το Beam και ήθελαν να «νοιώσουν» οτι έχουν ενα ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Sonos χωρίς να χρειαστεί να «επενδύσουν» 850 € για το μεγαλύτερο Sub. Γι’ αυτό η Sonos (κορυφαία εταιρεία ηχητικής εμπειρίας στον κόσμο και εφευρέτης του ασύρματου οικιακού ήχου πολλαπλών δωματίων) κυκλοφορεί πλέον στην αγορά το Sonos Sub Mini προσφέροντας εκπληκτική λύση σε όλους όσοι θέλουν να καλύψουν την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου συστήματος home theater και όχι μόνο.

Τώρα, το μικρότερο, πιο προσιτό subwoofer είναι εδώ. Συνδυάζοντας το Sub Mini με την ηχομπάρα Sonos Ray, δοκιμάσαμε την απόδοση χαμηλού επιπέδου σε τηλεόραση, ταινίες, βιντεοπαιχνίδια και μουσική. Αν μετράτε αντίστροφα την ώρα που θα το αποκτήσετε, νομίζω ότι δεν θα απογοητευτείτε. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Sub Mini σε ένα δωμάτιο μικρού έως μεσαίου μεγέθους (σε συνδυασμό με το Beam ή το Ray και ίσως μερικά ηχεία Surround One SL) το αποτέλεσμα σίγουρα θα σας εκπλήξει ευχάριστα .

Σχεδιασμός

Το Sub Mini δεν είναι ακριβώς αυτό που θα λέγατε μικροσκοπικό παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικά μικρότερο από το αρχικό Sub (αν και εχει τον ιδιο κυλινδρικο σχεδιασμο) στο οποίο συνήθως αναφερόμαστε. Με ύψος 30.5 εκ και 23 εκ. διάμετρο έχει σιγουρα ένα πολύ μικρότερο αποτύπωμα, ώστε να χωράει καλύτερα ανάμεσα στα έπιπλα και να στριμώχνεται σε πολυσύχναστα δωματια.

Τα διπλά woofers του προϊόντος βρίσκονται αντικριστά στο εσωτερικό του κυλινδρικού σχήματος. Είναι πραγματικά εύκολο να το ρυθμίσετε, καθώς μετά την σύνδεση παροχής ρεύματος κατεβάζοντας το σχετικό Sonos app στο κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή το Sub Mini συνδέεται στο ασύρματο δίκτυό σας, εντοπίζει άλλες συσκευές του ηχοσυστήματος και ρυθμίζει ανάλογα τις λειτουργίες του.

Αν είσαι κάτοχος iOS συσκευής, τότε θα πρέπει να κατεβάσεις και το Trueplay, μια λειτουργεία που σου δίνει την δυνατότητα να προσαρμόσεις τον ήχο του συστήματος για αντανακλάσεις από τοίχους και έπιπλα, άρα προσφέροντας μια καλυτερη ηχητική εμπειρία.

Ετυμηγορία για το Sonos Sub Mini

Το Sub Mini είναι μια σημαντικά πιο οικονομική δικαιολογημένη εναλλακτική λύση σε σχέση με το αρχικό Sub με εξαιρετική απόδοση , εμφάνιση και ευκολία σύνδεσης. Το μπάσο εξακολουθεί να είναι ουσιαστικό και καλά ισορροπημένο, κάτι που είναι κρίσιμο γιατί κάνει την αγαπημένη σας μουσική να ακούγεται ακόμα καλύτερα.

Τo Sonos Sub Mini είναι διαθέσιμο, σε ματ λευκό και ματ μαύρο, στην τιμή των €499.