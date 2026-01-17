Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε παραλία της Ρόδου - Real.gr

Σορός άνδρα εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στη χερσαία περιοχή της παραλίας Γενναδίου Ρόδου, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η Λιμενική Αρχή για την παρουσία αλλοδαπών στην περιοχή. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν τη σορό άνδρα στην ξηρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΝΤ1, πρόκειται για άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων. Η σορός μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Επιπρόσθετα, στην ευρύτερη χερσαία περιοχή εντοπίστηκαν από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. 33 αλλοδαποί εκ των οποίων οκτώ άνδρες, δώδεκα γυναίκες και δεκατρείς ανήλικοι.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν για τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα