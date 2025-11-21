Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη διώρυγα της Κορίνθου - Real.gr

Για το γεγονός, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Ισθμίων.

Σορός άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντοπίστηκε, εντός της διώρυγας της Κορίνθου.

Για το γεγονός, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Ισθμίων για τα περαιτέρω.

Στο σημείο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, βρέθηκαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, από ξηρά. Επίσης, βρέθηκε στο πεδίο και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Το τελευταίο, εντόπισε και ανέσυρε τη σορό.

Ο άνδρας, ηλικίας, 60 – 65 ετών και ύψους, περίπου 1,60, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το ‘Β Λιμενικό Τμήμα Ισθμίων, του Λιμεναρχείου Κορίνθου, διενεργεί την σχετική προανάκριση. Παραγγέλθηκε, ήδη, νεκροψία και νεκροτομή απ’ την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.